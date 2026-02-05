Има ли напредък по спорните въпроси за края на войната в Украйна?

Съединените щати, Украйна и Русия подновиха тази сутрин разговорите в Абу Даби в опит да договорят условията за евентуален край на войната. За това съобщи главният украински преговарящ Рустем Умеров в пост в Телеграм. Снощи Умеров коментира, че работата през първия ден от разговорите е била "съществена и продуктивна".

Тази сутрин главният руски преговарящ Кирил Дмитриев коментира пред журналисти в Абу Даби, че срещите са положителни и има напредък. Украинският президент Володимир Зеленски каза снощи, че е било договорено подновяване на размяната на военнопленници в близко бъдеще. Засега не се съобщава за напредък по основните спорни въпроси. Те засягат искането на руската страна Украйна да се изтегли напълно от Донецка област. Остава спорна и съдбата на Запорожката атомна електроцентрала, която е в територия под руски контрол.