Първата в света трансплантация на лице: Пред БНТ говори...
Има ли напредък по спорните въпроси за края на войната в Украйна?

Диана Симеонова
Чете се за: 01:07 мин.
По света
напредък спорните въпроси края войната украйна
Снимка: АП/БТА
Съединените щати, Украйна и Русия подновиха тази сутрин разговорите в Абу Даби в опит да договорят условията за евентуален край на войната. За това съобщи главният украински преговарящ Рустем Умеров в пост в Телеграм. Снощи Умеров коментира, че работата през първия ден от разговорите е била "съществена и продуктивна".

Тази сутрин главният руски преговарящ Кирил Дмитриев коментира пред журналисти в Абу Даби, че срещите са положителни и има напредък. Украинският президент Володимир Зеленски каза снощи, че е било договорено подновяване на размяната на военнопленници в близко бъдеще. Засега не се съобщава за напредък по основните спорни въпроси. Те засягат искането на руската страна Украйна да се изтегли напълно от Донецка област. Остава спорна и съдбата на Запорожката атомна електроцентрала, която е в територия под руски контрол.

