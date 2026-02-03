БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Русия възобнови ударите срещу Украйна – атаки в Киев, Харков, Днипро и Суми

Диана Симеонова от Диана Симеонова
По света
Съобщава се за поне трима ранени в Киев и двама в Харков

Снимка: БТА
Русия възобнови ударите по украинската столица Киев и енергийната инфраструктура на страната. Съобщава се за поне трима ранени в Киев и двама в Харков. На този фон, генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристига днес на изненадващо посещение в Украйна. В навечерието на нов кръг мирни преговори между Съединените щати, Русия и Украйна в Абу Даби, "Файненшъл таймс" съобщава, че Украйна се е съгласила на план за прилагане на евентуално примирие с Русия от няколко стъпки, който предвижда координиран военен отговор от страна на Европа и Съединените щати като крайна мярка при систематични нарушения от страна на Русия.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Важно е, че днес през целия ден не е имало ракетни удари или дронове "Шахед", насочени срещу инфраструктурата, и това показва, че когато Съединените щати имат мотивация да променят ситуацията, тя наистина може да се промени."

Думи на украинския президент Володимир Зеленски от вечерното му обръщение, които само часове по-късно бяха опровергани от нови масирани атаки на Русия. Обект на ударите са били жилищни сгради в Киев, Харков, Суми, Днипро и други градове, както и съоръжения от енергийната инфраструктура. По данни на украинските власти са били изстреляни 450 дрона и над 70 ракети.

Над 1100 сгради в Киев са без отопление при температури, които паднаха до минус 20 градуса през нощта. Подновените атаки идват в навечерието на нов кръг мирни преговори между делегации на Съединените щати, Русия и Украйна в Абу Дабу утре и вдругиден. Според Зеленски, срещите ще са както в тристранен формат, така и само със Съединените щати.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Готови сме по отношение на гаранциите за сигурност. Що се отнася до възстановяването и по-нататъшното развитие на Украйна, правителствени служители работят по този въпрос и нашите екипи са активно ангажирани. Важно е, че Съединените щати подкрепят решително диалога и работят с руската страна, така че руските удари и руският терор да не провалят това, което може да бъде постигнато."

"Файненшъл таймс" цитира източници запознати с хода на преговорите, според които Украйна се е съгласила на план от няколко стъпки за прилагане на евентуално примирие с Русия. Според него, при първоначално нарушение на бъдещо споразумение от страна на Русия Москва ще получи незабавно предупреждение по дипломатически път, а украинската армия – правото да се защити. При продължаващо нарушение ще се намесят сили на т. нар. "Коалиция на желаещите." При разрастване на атаката в срок от 72 часа ще последва координиран военен отговор от страна на Европа и Съединените щати. Снощи американският президент Доналд Тръмп изрази надежда за пробив по време на преговорите.

Доналд Тръмп, президент на Съединените щати: "Мисля, че за първи път се справяме много добре с Украйна и Русия. Мисля, че може би ще имаме някои добри новини."

снимки: БТА

В изявление вчера, руското външно министерство похвали усилията на Тръмп за уреждане на край на войната. Но добави, че разполагането на каквито и да било чуждестранни военни в Украйна ще се смята за чуждестранна намеса и тези сили ще са легитимни цели за Русия.

#експлозии в Киев #руски удари #руски атаки #войната в Украйна #Украйна

