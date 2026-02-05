БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Първата в света трансплантация на лице: Пред БНТ говори...
Чете се за: 05:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Танцовото училище на 75 години: Как се създават танцьори? (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 06:40 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Националното училище за танцово изкуство в София отбелязва 75 години от създаването си с редица мероприятия и Ден на отворените врати. Училището е единствено не само в България, но и на Балканския полуостров, което подготвя професионални танцьори.

Виктория – ученик 12 клас, български фолклорен танц: "Горим, докато танцуваме."

Мира, ученик, модерни танци: "Всичко, което съм сега, е благодарение на танците и това училище."

Риолина Топалова – преподавател и зам.-директор по учебно-творческа дейност: "Всяко дете, попаднало тук, си носи това зрънце, което ние доразвиваме."

Емоция и магия в ритъма на танца - вече 75 години Националното училище за танцово изкуство обучава професионално деца от 5-и до 12-и клас на класически, български фолклорни и модерни танци. Училището е единственото не само у нас, но и на Балканите. Петя, Виктор и Виктория от малки са се посветили на народните танци. Днес те са 12 клас и споделят, че любовта към българското ги обединява и води напред.

Виктория – ученичка, 12 клас, български фолклорен танц: "Историята на народа ни е важна за нас и ние се интересуваме от нея. Трябва българщината да се запази такава, каквато е била винаги, и да се подкрепяме взаимно. Ние в момента изучаваме Пиринска фолклорна област и я усещаме много на сърце."

Асен Павлов е възпитаник на училището. Сбъдва мечтата си и от танцьор става хореограф и преподавател. Днес той е основател на ансамбъл "Чинари" и подготвя бъдещите танцьори.

Асен Павлов – мениджър проектна и концертна дейност в НУТИ: "Примерът, който давам на сегашното поколение е, че може да се успее с много труд, постоянство и не на последно място преподавателите, които могат да разкрият таланта на всеки ученик, който идва в училище. Дисциплина, труд, постоянство – това са нещата във всяко едно изкуство и всяка една професия."

Най-старата специалност в училището е класическият танц. Риолина Топалова преподава от 18 години. Казва, че освен пълната общообразователна програма учи децата да бъдат творци.

Риолина Топалова – преподавател и зам.-директор по учебно-творческа дейност: "За да се занимаваш с изкуство, освен природните качества, ти трябват много други – трудолюбие, упоритост, устойчивост, одухотвореност, защото изкуството дава пълнота и насищане на емоция, защото това не мога да кажа, че се предава, това се усеща, ние се опитваме по този начин така да ограмотяваме децата, като ги пълним с емоционална наситеност, за да имат пълния пакет познания и да се развиват напред."

Галина Сребрева – директор на Национално училище за танцово изкуство: "Тази година имаме рекорден брой ученици – 515 в трите специалности. Имаме ученици от чужбина през годините – Италия, Турция, Украйна. Миналата година завърши момче български народни танци от Италия. Тази година ще завършат една девойка от Кипър и една от Украйна."

Анна е от Украйна. Преди 4 години пристига в България и започва да учи класически танц.

Анна – ученик 12 клас, класически танц: "България ми даде супер много – тя ми даде шанс да се уча тук. За мен балетът не е само професия, призвание, начин на живот и пътят ми в изкуството е осъзнат избор, който следвам с много труд. В много важен етап от живота си съм, търся възможност за професионална реализация в някакъв престижен театър, за да продължа балетното си развитие. Искам да вложа всичко това, което съм научила, и да покажа, че съм артистка."

От 2004 година в училището се изучава и модерен танц. Мира изминава пътя от Приморско до София, за да му се посвети.

Мира Копчелиева – ученичка 12 клас, модерен танц: "Съчетава класическия балет и съвременното изкуство, като разчупване на самия класически балет – той е статичен, но модерното някак си подсилва емоцията. Искам да бъда педагог, тъй като всичките ми учители досега са ме изградили много като човек и искам това, което са показали на мен, да го предам на други деца."

Галина Сребрева – директор на Национално училище за танцово изкуство: "Към момента имаме 15 зали, 8 от които са несравними с други училища като мащаб. Нашата основна мисия и цел е децата, като завършат нашето училище, да се реализират като професионални танцьори и балетисти, да обичат танца толкова, колкото преподавателите, които са запалили към нас любовта и все още носят тази любов през годините."

Любов, която поддържа както ритъма на танца, така и ритъма на живота.

Виктор, ученик, фолклорни танци: "За мен българският фолклор е една невероятна емоция трябва да се изживее, не може да се опише с думи."

Петя, ученичка, фолклорни танци: "Магия, изживяване, без което вече не си представям живота."

Мира, ученик, модерни танци: "Чувствам се много свободна."

Анна, ученик, класически танци: "Танцът ме научи да обичам живота, да обичам това, което правя, да се занимавам всеки ден с това, което обичам и на сцената да изразявам своите чувства."

По темата работи: Стажант - репортер: Цветелина Чафадарова

#Национално училище по танцово изкуство #НУТИ

Product image
