БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Време е за подаването на заявление за участие в матурите...
Чете се за: 02:32 мин.
Скандалът с изтеклите записи: Властите влязоха в 8 адреса...
Чете се за: 02:07 мин.
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 12:22 мин.
Отново е обявено частично бедствено положение в община...
Чете се за: 02:27 мин.
Първата в света трансплантация на лице: Пред БНТ говори...
Чете се за: 05:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пак скандали в парламента за ограничаването на изборните секции в чужбина

Милена Кирова от Милена Кирова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Запази

Депутатите гласуват окончателно промените в Изборния кодекс

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Окончателно - парламентът гласува промените в Изборния кодекс след изненадващото предложение на "Възраждане" секциите в страните извън ЕС да бъдат ограничени до 20 без тези в дипломатическите представителства. Подновиха ли се скандалите от разглеждането им в правната комисия и ясно ли е вече как ще гласуваме на предсрочния вот през пролетта?

Дебатът основно е съсредоточен върху това - ограничават ли се правата на българите зад граница с ограничаването броя на секциите.

Вносителите защитиха предложението си, че по този начин ще се намали купения и контролиран вот, като даваха основно примери с Турция.

Опонентите на "Възраждане" се съсредоточиха върху българите във Великобритания и САЩ. Като изтъкнаха големите разстояния, които трябва да изминават и опашките, които се образуваха при предишни избори, когато секциите бяха намалени на 35.

ИТН отново защитиха сканиращите машини, а БСП ядосаха залата с въпроса: защо държавата да плаща за изборите на хора, които не живеят и не плащат данъци в България.

Като покушение срещу правата на българите извън ЕС - така ПП-ДБ определиха предложението на "Възраждане" за ограничаване на секциите извън дипломатическите представителства до 20.

Надежда Йораданова - депутат от ПГ на ПП-ДБ: "Прави се немотивирано в резултат на тъмни политически сделки с единствена цел - да се накажат онези български граждани, които в предходните избори не са подкрепили "ДПС-Ново начало" и които са оттеглили подкрепата си от ИТН."

Според БСП няма как държавата да финансира вота на хората, които живеят в чужбина и не плащат данъци в България.

Драгорим Стойнев - председател на ПГ на "БСП-Обединена левица: "Като ние ще даваме пари на някого, който по никакъв начин няма нищо общо с родината си, освен някакъв паспорт, а понякога дори не знае и майчиния си език, то тогава дайте да накараме всички зад граница да финансират изборите и ще им отваряме секции, където пожелаят."

Мартин Димитров - депутат от ПГ на ПП-ДБ: "Българите в чужбина изпращат огромни количества средства в България."

АПС изтъкнаха, че се създават бариери пред избирателите. "Възраждане" им опонираха.

Цончо Ганев - АПС: "37 години ДПС разчита на едни жертви в България каквито са хората, които ви подкрепят, защото бяха принудени, купени, смазани, пребити и едни хора в Турция, които дори не знаят български."

Севим Али - АПС: "Националистите от "Възраждане" изпълняват една политическа поръчка и знам кой седи зад тази политическа поръчка. Не е само партия ГЕРБ. Вашият председател и вашият лидер Пеевски. Точно това изпълнявате в момента."

Последва спор кой на кого какво е обещал.

Божидар Божанов - депутат от ПГ на ПП-ДБ: "Най-накрая имаме ясните мотиви защо изобщо това нещо се случва и това е, че Борисов бил обещал на "Възраждане". Срещу какво е това обещание, то първото ли е, има ли и други елементи на тези договорки?"

Петър Петров - депутат от ПГ на "Възраждане": "9 месеца гласувахте с Пеевски и с Борисов в сглобката, сега уж не ги познавате."

Христо Гаджев - депутат от ГЕРБ-СДС: "ГЕРБ в продължение на близо 10 години сигурно е защитавала ограничаването на секциите. Това беше и 2015-2016г., и 2021. Така че не ни обвинявайте в някакви сделки и уговорки и т.н."

Тошко Йорданов - председател на ПГ на ИТН: "Просто можеше да се изгласуваш сканиращите машини, които просто щяха да унищожат купения вот. Просто ПП-Дб го предложиха същия закон, но просто забравиха, че са го предложили."

Ако промените бъдат приети, от АПС предупредиха, че ще сезират Конституционния съд и всички европейски институции.

Видяхме и познатата ситуация с липса на кворум, но след почивка работата продължи. Сега обаче депутатите отново са в почивка.

#изборни секции в чужбина #Народно събрание #скандали #политика #Парламент

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в петък по БНТ 1 и БНТ 3
1
Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в...
СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на ужасите" Ивайло Калушев?
2
СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на ужасите"...
Внимание – опасно време! Значителни валежи от дъжд и условия за поледици в четвъртък
3
Внимание – опасно време! Значителни валежи от дъжд и условия...
Случаят "Петрохан": Продължава издирването на трима души, свързани с убийството
4
Случаят "Петрохан": Продължава издирването на трима души,...
Божидар Божанов за случая "Петрохан": Институциите да разследват, а не да се правят на филмови критици
5
Божидар Божанов за случая "Петрохан": Институциите да...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
6
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
3
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
4
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)
5
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от куршуми в главите на тримата убити
6
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от...

Още от: Политика

Димитър Главчев пред Световната банка: Необходимо е да се подобри административният капацитет на местните органи
Димитър Главчев пред Световната банка: Необходимо е да се подобри административният капацитет на местните органи
НА ЖИВО: Депутатите гласуват на второ четене промените в Изборния кодекс НА ЖИВО: Депутатите гласуват на второ четене промените в Изборния кодекс
Чете се за: 01:02 мин.
Божидар Божанов за случая "Петрохан": Институциите да разследват, а не да се правят на филмови критици Божидар Божанов за случая "Петрохан": Институциите да разследват, а не да се правят на филмови критици
5327
Чете се за: 06:00 мин.
Димо Дренчев, "Възраждане": Вторият кръг консултации е излишен и бави излизането от политическата криза Димо Дренчев, "Възраждане": Вторият кръг консултации е излишен и бави излизането от политическата криза
Чете се за: 02:12 мин.
Цончо Ганев, "Възраждане": Ограничаването на секциите в Турция е ключово за честни избори Цончо Ганев, "Възраждане": Ограничаването на секциите в Турция е ключово за честни избори
Чете се за: 03:05 мин.
Частен превозвач ще поеме 25% от пътническите превози на БДЖ в Източна България Частен превозвач ще поеме 25% от пътническите превози на БДЖ в Източна България
Чете се за: 03:40 мин.

Водещи новини

Скандалът с изтеклите записи: Властите влязоха в 8 адреса в София
Скандалът с изтеклите записи: Властите влязоха в 8 адреса в София
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Пак скандали в парламента за ограничаването на изборните секции в чужбина Пак скандали в парламента за ограничаването на изборните секции в чужбина
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Отново е обявено частично бедствено положение в община Ардино Отново е обявено частично бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Време е за подаването на заявление за участие в матурите след 12-и клас Време е за подаването на заявление за участие в матурите след 12-и клас
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Първата в света трансплантация на лице: Пред БНТ говори пластичният...
Чете се за: 05:10 мин.
По света
Случаят "Петрохан": Продължава издирването на трима души,...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Има ли напредък по спорните въпроси за края на войната в Украйна?
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Кадри със сибирски тигър в двор в Румъния станаха хит в TикToк (ВИДЕО)
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ