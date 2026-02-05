Скандалът с изтеклите записи: Властите влязоха в 8 адреса в София

След като здравното министерство разпореди проверка по случая с изтеклите кадри на жени от гинекологичен кабинет в София, стана ясно, че районната прокуратура в столицата се е самосезирала след оповестена информация в медиите, касаеща видеа, разпространени в сайтове за възрастни.

В репортажите се споменава, че видеоматериалите са от гинекологичен кабинет в гр. София.

След запознаване с изнесената от медиите информация, прокурор при Софийска районна прокуратура незабавно образува досъдебно производство по случая. То е за това, че на неустановена дата за времето от 01.01.2026 г. до 04.02.2026 г. в гр. София е разпространен чрез информационна или съобщителна технология порнографски материал - престъпление по чл. 159, ал. 2 от НК.

Досъдебното производство е възложено на СДВР. Наблюдаващ прокурор е дал подробни указания какво следва да се извърши в хода на разследването.

Към момента са извършени огледи и претърсвания на осем адреса в столицата, сред които и частни гинекологични кабинети.

Иззети и приобщени са доказателства.

На един от адресите е установена камера за видеонаблюдение.

Разследването по случая продължава.

Има ли нови детайли по случая?