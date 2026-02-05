Скандалът с изтеклите записи: Властите влязоха в 8 адреса в София

На един от тях е установена камера за видеонаблюдение
След като здравното министерство разпореди проверка по случая с изтеклите кадри на жени от гинекологичен кабинет в София, стана ясно, че районната прокуратура в столицата се е самосезирала след оповестена информация в медиите, касаеща видеа, разпространени в сайтове за възрастни.
В репортажите се споменава, че видеоматериалите са от гинекологичен кабинет в гр. София.
След запознаване с изнесената от медиите информация, прокурор при Софийска районна прокуратура незабавно образува досъдебно производство по случая. То е за това, че на неустановена дата за времето от 01.01.2026 г. до 04.02.2026 г. в гр. София е разпространен чрез информационна или съобщителна технология порнографски материал - престъпление по чл. 159, ал. 2 от НК.
Досъдебното производство е възложено на СДВР. Наблюдаващ прокурор е дал подробни указания какво следва да се извърши в хода на разследването.
Към момента са извършени огледи и претърсвания на осем адреса в столицата, сред които и частни гинекологични кабинети.
Иззети и приобщени са доказателства.
На един от адресите е установена камера за видеонаблюдение.
Разследването по случая продължава.
Има ли нови детайли по случая?
адвокат Вили Костадинова: "Освен че става въпрос за лични данни, се касае за здравна информация, която е с най-висока степен на защита и не може да бъде разгласявана. Отделно от това, има нарушение на лекарската тайна. Всеки един гинекологичен преглед е съпътстван със снемане на анамнеза, обяснение на пациента за това какво е неговото състояние, с факти от личния и интимния живот на конкретния пациент, което също нарушава законодателството и лекарската тайна".