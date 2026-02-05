БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Скандалът с изтеклите записи: Властите влязоха в 8 адреса...
Чете се за: 02:02 мин.
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 12:22 мин.
Отново е обявено частично бедствено положение в община...
Чете се за: 01:27 мин.
Първата в света трансплантация на лице: Пред БНТ говори...
Чете се за: 05:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Скандалът с изтеклите записи: Властите влязоха в 8 адреса в София

Християна Димитрова от Християна Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Запази

На един от тях е установена камера за видеонаблюдение

записи гинекологичен кабинет
Слушай новината

След като здравното министерство разпореди проверка по случая с изтеклите кадри на жени от гинекологичен кабинет в София, стана ясно, че районната прокуратура в столицата се е самосезирала след оповестена информация в медиите, касаеща видеа, разпространени в сайтове за възрастни.

В репортажите се споменава, че видеоматериалите са от гинекологичен кабинет в гр. София.

След запознаване с изнесената от медиите информация, прокурор при Софийска районна прокуратура незабавно образува досъдебно производство по случая. То е за това, че на неустановена дата за времето от 01.01.2026 г. до 04.02.2026 г. в гр. София е разпространен чрез информационна или съобщителна технология порнографски материал - престъпление по чл. 159, ал. 2 от НК.

Досъдебното производство е възложено на СДВР. Наблюдаващ прокурор е дал подробни указания какво следва да се извърши в хода на разследването.

Към момента са извършени огледи и претърсвания на осем адреса в столицата, сред които и частни гинекологични кабинети.

Иззети и приобщени са доказателства.

На един от адресите е установена камера за видеонаблюдение.

Разследването по случая продължава.

Има ли нови детайли по случая?

адвокат Вили Костадинова: "Освен че става въпрос за лични данни, се касае за здравна информация, която е с най-висока степен на защита и не може да бъде разгласявана. Отделно от това, има нарушение на лекарската тайна. Всеки един гинекологичен преглед е съпътстван със снемане на анамнеза, обяснение на пациента за това какво е неговото състояние, с факти от личния и интимния живот на конкретния пациент, което също нарушава законодателството и лекарската тайна".

#гинекологичен кабинет #лекарски кабинет #изтекли записи #порносайтове #видеонаблюдение

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в петък по БНТ 1 и БНТ 3
1
Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в...
СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на ужасите" Ивайло Калушев?
2
СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на ужасите"...
Внимание – опасно време! Значителни валежи от дъжд и условия за поледици в четвъртък
3
Внимание – опасно време! Значителни валежи от дъжд и условия...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Консултациите при президента за служебен премиер: Илияна Йотова се срещна с ДПС, БСП и ИТН (ОБЗОР)
5
Консултациите при президента за служебен премиер: Илияна Йотова се...
Случаят "Петрохан": Продължава издирването на трима души, свързани с убийството
6
Случаят "Петрохан": Продължава издирването на трима души,...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)
6
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)

Още от: Криминално

Съдът в Свищов ще гледа мерките на двамата задържани за насилие над животни в село Царевец
Съдът в Свищов ще гледа мерките на двамата задържани за насилие над животни в село Царевец
Случаят "Петрохан": Продължава издирването на трима души, свързани с убийството Случаят "Петрохан": Продължава издирването на трима души, свързани с убийството
5423
Чете се за: 01:22 мин.
Разкриха най-голямата нелегална фабрика за производство на цигари у нас Разкриха най-голямата нелегална фабрика за производство на цигари у нас
Чете се за: 02:50 мин.
СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на ужасите" Ивайло Калушев? СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на ужасите" Ивайло Калушев?
9325
Чете се за: 04:22 мин.
Повдигнаха обвинения на задържаните за бруталното насилие над животни в село Царевец Повдигнаха обвинения на задържаните за бруталното насилие над животни в село Царевец
Чете се за: 03:22 мин.
Случаят "Петрохан": Каква е водещата версия за убитите мъже? Случаят "Петрохан": Каква е водещата версия за убитите мъже?
Чете се за: 07:57 мин.

Водещи новини

Скандалът с изтеклите записи: Властите влязоха в 8 адреса в София
Скандалът с изтеклите записи: Властите влязоха в 8 адреса в София
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Отново е обявено частично бедствено положение в община Ардино Отново е обявено частично бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
НА ЖИВО: Депутатите гласуват на второ четене промените в Изборния кодекс НА ЖИВО: Депутатите гласуват на второ четене промените в Изборния кодекс
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Първата в света трансплантация на лице: Пред БНТ говори пластичният хирург, участвал в операцията Първата в света трансплантация на лице: Пред БНТ говори пластичният хирург, участвал в операцията
Чете се за: 05:10 мин.
По света
Случаят "Петрохан": Продължава издирването на трима души,...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Има ли напредък по спорните въпроси за края на войната в Украйна?
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 12:22 мин.
Зимни
Кадри със сибирски тигър в двор в Румъния станаха хит в TикToк (ВИДЕО)
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ