БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Скрито видеонаблюдение и в гинекологичен кабинет – какви са правата на пациентите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Запази

Записи от лекарски прегледи в столичния квартал "Редута" са се появили в платени порносайтове

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Анонимен сигнал, изпратен до медии от столичния квартал "Редута", алармира за наличие на видеонаблюдение в акушеро-гинекологичен кабинет. По данни от сигнала са били правени записи на жени по време на гинекологични прегледи, като част от видеата вече са се появили в платени порносайтове. До момента подобни случаи са били свързвани основно с козметични салони, но този път става дума за лекарски кабинет.

Лекарят, който присъства на кадрите, е заявил пред медията, че камерата е била настроена да снима само след работно време и при засичане на движение, както и че е била инсталирана от легална фирма. По думите му, устройството е било поставено вътре в кабинета заради наличната апаратура.

От правна гледна точка обаче видеонаблюдението в медицински кабинети попада под строгия режим на Общия регламент за защита на данните.

"Видеонаблюдението представлява обработване на лични данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните, тъй като чрез него се събират и се съхраняват изображения, които позволяват идентификация на физическите лица", посочи в "Денят започва" адвокат Вили Костадинова.

Тя подчерта, че подобна практика е допустима само при ясно определена цел:

"Изключително важно е да се знае, че видеонаблюдението е допустимо единствено при наличие на ясно определена и легитимна цел, която не може да бъде постигната по друг начин."

Според адвокат Костадинова, поставянето на камера в кабинет не може да бъде оправдано с аргументи за сигурност или опазване на техника:

"Няма как да бъде оправдано поставянето на камера в кабинет, в който се извършва гинекологичен преглед, и то за да се защити имуществото или апаратурата, която се намира в него."

Комисията за защита на личните данни вече има изразени становища по подобни случаи, според които пациентите в медицински кабинети имат повишено и оправдано очакване за неприкосновеност.

"В тези случаи е налице повишен риск от неправомерно обработване и разкриване на чувствителни данни, поради което такова видеонаблюдение по правило не отговаря на принципите на Общия регламент", обясни адвокатът.

Освен нарушение на защитата на личните данни, случаят повдига и въпроса за лекарската тайна:

"Когато става въпрос за здравна информация, тя е с най-висока степен на защита и по принцип не може да бъде разгласявана. Нарушена е и лекарската тайна, както и неприкосновеността на личния и семейния живот, гарантирана от член 8 на Европейската конвенция за правата на човека", допълни адвокат Костадинова.

Пациентките, които смятат, че са били заснети неправомерно, могат да подадат сигнал до Комисията за защита на личните данни и да търсят обезщетение за неимуществени вреди по гражданскоправен ред.

Вижте целия разговор във видеото

#гинекологичен кабинет #видеокадри #лекарски кабинет #изтекли записи #порносайтове #камера за видеонаблюдение

Последвайте ни

ТОП 24

Тройното убийство край Петрохан - по какви версии работят разследващите?
1
Тройното убийство край Петрохан - по какви версии работят...
Столичната община прекратява злоупотреби с функцията "Паркирай и пътувай"
2
Столичната община прекратява злоупотреби с функцията "Паркирай...
Иван Демерджиев за случая "Петрохан": Темата засяга националната сигурност заради присъствието на ДАНС
3
Иван Демерджиев за случая "Петрохан": Темата засяга...
Илияна Йотова пред "ДПС - Ново начало": Президентът не носи отговорност за служебния премиер, тя е на парламента
4
Илияна Йотова пред "ДПС - Ново начало": Президентът не...
Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в петък по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в...
Внимание – опасно време! Значителни валежи от дъжд и условия за поледици в четвъртък
6
Внимание – опасно време! Значителни валежи от дъжд и условия...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)
6
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)

Още от: Общество

Отменени прегледи и процедури след скандалните видеозаписи в салони – браншът предупреждава за етика и киберсигурност
Отменени прегледи и процедури след скандалните видеозаписи в салони – браншът предупреждава за етика и киберсигурност
Екип на РИОСВ - София спаси кукумявка, попаднала в комин Екип на РИОСВ - София спаси кукумявка, попаднала в комин
Чете се за: 01:00 мин.
Първият български хуманоиден робот гостува в 119-о училище в София Първият български хуманоиден робот гостува в 119-о училище в София
Чете се за: 03:20 мин.
Появиха се клипове от гинекологичен кабинет в София в сайтове за възрастни Появиха се клипове от гинекологичен кабинет в София в сайтове за възрастни
Чете се за: 01:40 мин.
Музика и огън: Пожарникар отдаден на професията и на традицията Музика и огън: Пожарникар отдаден на професията и на традицията
Чете се за: 04:37 мин.
След смъртта на тримата мъже: За собствеността и стопанисването на хижите у нас След смъртта на тримата мъже: За собствеността и стопанисването на хижите у нас
Чете се за: 03:27 мин.

Водещи новини

Скандални видеозаписи и от козметично студио в Казанлък
Скандални видеозаписи и от козметично студио в Казанлък
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Скрито видеонаблюдение и в гинекологичен кабинет – какви са правата на пациентите Скрито видеонаблюдение и в гинекологичен кабинет – какви са правата на пациентите
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
На второ четене: Депутатите трябва да гласуват промените в Изборния кодекс На второ четене: Депутатите трябва да гласуват промените в Изборния кодекс
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Случаят "Петрохан": Продължава издирването на трима души, свързани с убийството Случаят "Петрохан": Продължава издирването на трима души, свързани с убийството
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Съдът в Свищов ще гледа мерките на двамата задържани за насилие над...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Преговорите за мир: Втори ден продължават срещите между САЩ,...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Шокиращи сметки за ток получиха абонати на ЕВН – започват...
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Внимание! Червен код за значителни валежи в областите Смолян и...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ