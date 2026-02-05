Скрито видеонаблюдение и в гинекологичен кабинет – какви са правата на пациентите

Анонимен сигнал, изпратен до медии от столичния квартал "Редута", алармира за наличие на видеонаблюдение в акушеро-гинекологичен кабинет. По данни от сигнала са били правени записи на жени по време на гинекологични прегледи, като част от видеата вече са се появили в платени порносайтове. До момента подобни случаи са били свързвани основно с козметични салони, но този път става дума за лекарски кабинет.

Лекарят, който присъства на кадрите, е заявил пред медията, че камерата е била настроена да снима само след работно време и при засичане на движение, както и че е била инсталирана от легална фирма. По думите му, устройството е било поставено вътре в кабинета заради наличната апаратура.

От правна гледна точка обаче видеонаблюдението в медицински кабинети попада под строгия режим на Общия регламент за защита на данните.

"Видеонаблюдението представлява обработване на лични данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните, тъй като чрез него се събират и се съхраняват изображения, които позволяват идентификация на физическите лица", посочи в "Денят започва" адвокат Вили Костадинова.

Тя подчерта, че подобна практика е допустима само при ясно определена цел:

"Изключително важно е да се знае, че видеонаблюдението е допустимо единствено при наличие на ясно определена и легитимна цел, която не може да бъде постигната по друг начин."

Според адвокат Костадинова, поставянето на камера в кабинет не може да бъде оправдано с аргументи за сигурност или опазване на техника:

"Няма как да бъде оправдано поставянето на камера в кабинет, в който се извършва гинекологичен преглед, и то за да се защити имуществото или апаратурата, която се намира в него."

Комисията за защита на личните данни вече има изразени становища по подобни случаи, според които пациентите в медицински кабинети имат повишено и оправдано очакване за неприкосновеност.

"В тези случаи е налице повишен риск от неправомерно обработване и разкриване на чувствителни данни, поради което такова видеонаблюдение по правило не отговаря на принципите на Общия регламент", обясни адвокатът.

Освен нарушение на защитата на личните данни, случаят повдига и въпроса за лекарската тайна:

"Когато става въпрос за здравна информация, тя е с най-висока степен на защита и по принцип не може да бъде разгласявана. Нарушена е и лекарската тайна, както и неприкосновеността на личния и семейния живот, гарантирана от член 8 на Европейската конвенция за правата на човека", допълни адвокат Костадинова.

Пациентките, които смятат, че са били заснети неправомерно, могат да подадат сигнал до Комисията за защита на личните данни и да търсят обезщетение за неимуществени вреди по гражданскоправен ред.

