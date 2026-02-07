С уникална церемония едновременно в четири града бяха открити Зимните олимпийски игри в Италия

С уникална церемония едновременно на четири локации и два жертвеника с огъня бяха открити XXV Зимни олимпийски игри в Италия. Основното събитие се проведе на стадион "Сан Сиро" в Милано, а по-малки церемонии имаше на други три места, които приемат състезания в отделните спортове до края на Игрите на 22 февруари - Кортина д'Ампецо, Ливиньо и Предацо.

Президентът на Италия Серджо Матарела откри официално Зимните олимпийски игри. Той се появи на откриването по ефектен начин - с трамвай. Видео показа италианския президент, пътуващ до стадион "Сан Сиро" с един от най-характерните символи на града - трамвая "Карели", известен също като "Милано 1928". В ролята на ватмана, който отвори вратите за Матарела на спирката "Сан Сиро", бе известният италиански мотоциклетист Валентино Роси. 84-годишният Матарела беше разпознат за първи път във видеото, когато държавният глава на Италия се наведе да вдигне мека играчка, изпусната от дете в трамвая.

"Обявявам за открити XXV Зимни олимпийски игри в Милано-Кортина", заяви Матарела.

На фона на изпълнение на световноизвестния тенор Андреа Бочели футболните легенди Франко Барези и Джузепе Бергоми внесоха олимпийски огън на "Сан Сиро", след което го предадоха на италиански национали по волейбол за мъже и жени.

За пръв път на Игрите в Италия има не един, а два жертвеника, в които беше запален олимпийският огън. Единият е при Арката на мира в Милано, който беше запален от италианските легенди в алпийските ски Алберто Томба и Дебора Компаньони, а другият на площад "Дибона" в Кортина д'Ампецо от София Годжа, която ще се състезава там в алпийските ски. Дизайнът на жертвениците напомня гения на Леонардо да Винчи и неговите прочути възли - геометрични орнаменти с формата на плетеници, които символизират хармонията между природата и човешкия разум.

Сред официалните гости в Милано бяха над 50 държавни и правителствени глави - президентът на Италия Серджо Матарела, президентът на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри, вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио, почетният президент на МОК Томас Бах, както и много други.

От българска страна на трибуните присъстваха държавният глава Илияна Йотова и председателят на БОК Весела Лечева. Знаменосец на стадиона бе фигуристката Александра Фейгин, а Владимир Илиев е с българския флаг в Кортина д’Ампецо, където дефилира националният тим по биатлон.

Официалната част включваше речи на президента на МОК Кърсти Ковънтри и на президентът на организационния комитет на Милано-Кортина Джовани Малаго.

"Добре дошли на Зимните олимпийски игри Милано-Кортина 2026. Скъпи олимпийци - това е вашият момент. Знам какво е чувството - смесица от вълнение и притеснение. Първо, бъдете горди от това, колко далеч сте стигнали и сега се насладете. В следващите дни ще ни покажете какво е да си човек, ще ни покажете, че силата е в човечността, съпричастността и в сърцето. Ще покажете на света как да живее. Ето защо всички ние обичаме Игрите, защото чрез вас виждаме себе си и ни показвате, че можем да бъдем по-добри. Тук спортисти от всички краища на света се състезават ожесточено, но в същото време се уважават един с друг. Нека тези Игри бъдат празник на това, което ни обединява, това, което ни прави хора", заяви Кърсти Ковънтри.

Церемонията беше красив спектакъл, продължил три часа и половина. Креативният директор Марко Балич е изградил шоуто около гръцката концепция за "хармония", разбирана като срещата на града и планините, човека и природата и многото култури, които споделят олимпийското пространство.

Откриването е почит към Италия, нейната култура и красота, но също така и преди всичко универсално послание за мир и диалог, покана към всички да си представят бъдеще, в което различията не разделят, а изграждат нещо по-голямо от сбора на техните части.

Навлизането на флага на нацията домакин на Игрите на стадион "Сан Сиро" беше представен по доста креативен начин - 60 професионални модела бяха облечени в костюми в червено, цяло и зелено - дело на покойния дизайнер Джорджо Армани. Знамето на Италия беше издигнато паралелно в Милано и Кортина.

Традиционният парад на нациите се проведе по нетрадиционен начин, а спортистите дефилираха едновременно в Милано, Кортина д'Ампецо, Ливиньо и Предацо, а телевизионното излъчване ги показа по едно и също време. С първи номер винаги е Гърция, страната домакин на първите в историята Олимпийски игри, а последни бяха домакините от Италия - 196 спортисти.

Всъщност тази иновация имаше и непредвидено последствие - нито един състезател от първите пет държави всъщност не се появи на футболния стадион "Сан Сиро" в Милано. Докато табели с имената на Гърция, Албания, Андора, Саудитска Арабия и Аржентина бяха внесени в дома на футболните грандове от Серия А Милан и Интер, нямаше спортисти там, а вместо това те участваха на другите три локации.

Над 500 музиканти участваха в програмата. Сред певците, които се изявиха по време на спектакъла, бяха Марая Кери, Андреа Бочели, Лаура Паузини, рапърите Гали и Снуп Дог, актьорите Пиерфранческо Фавино, Сабрина Импачаторе и Матилда Де Анджелис, както и цигуларят Джовани Дзанон. Официалният саундтрак на Игрите е дело на Дардъст. Той е и автор на официалния химн, наречен "Италианска фантазия".

В събота, 7-и февруари, е първият състезателен ден на Игрите и в него ще бъдат раздадени пет комплекта медала. Първият е в спускането за мъже в алпийските ски, който започва в 12:30 часа българско време в Бормио и ще бъде излъчен пряко по БНТ 1, БНТ 3 и ТУК.

125 часа спортни емоции очакват зрителите на БНТ 1 и БНТ 3 от 6 до 22 февруари с акцент върху състезанията с участието на българските спортисти, както и финалите в най-популярните олимпийски спортове.

Предаването „Днес на Игрите“ с водещи Александра Жекова и Радостин Любомиров ще се излъчва всяка вечер от 19:00 часа по БНТ 1 и БНТ 3. Още новини около Игрите ще представя Моника Симеонова в предаването „Олимпийско утро“. Първото му издание е на 7 февруари от 10:45 часа, като това ще бъде началният му час в събота и неделя, а в делничните дни „Олимпийско утро“ е от 9:10 часа по БНТ 1.

Първия епизод на предаването "Днес на Игрите" можете да гледате ТУК!

Снимки: БТА