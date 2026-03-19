Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е...
Чете се за: 06:15 мин.
Полицейска акция срещу купуването на гласове в Стара Загора
Чете се за: 01:07 мин.

Далас победи Колорадо в дербито на върха в Западната конференция в НХЛ

Актуалните лидери от Колорадо претърпяха трета поредна загуба, но въпреки това остават на върха с 98 точки. С победата Далас има 96 и се нарежда на 2-ата позиция.

Уайът Джонсън вкара единствения гол при изпълнението на дузпи, а вратарят Джейк Йотингер спаси 33 изстрела, в това число и в продължението, за да помогнат за успеха с 2:1 с дузпи на Далас над Колорадо.

Срещата реално беше дерби на върха в Западната конференция, а актуалните лидери от Колорадо търпят трета поредна загуба, но въпреки това остават на върха с 98 точки. С днешната победа Далас има 96 и се нарежда на 2-ата позиция.

Джейсън Робъртсън вкара в редовното време за Далас. Вратарят Йотингер пък спаси при дузпите изстрела на Валерий Ничушкин, а Мартин Нечаш би над гредата. Джонсън вкара при третия опит за Старс, а последното изпълнение за Колорадо, дело на Нейтън Маккинън не намери очертанията на вратата.

За Колорадо Кайл Макар вкара в редовното време, откривайки резултата в 18:33 минута при числено превъзходство. Изравняването дойде в 6:18 минута на втория период.

Каролина се наложи с 6:5 след продължение над Питсбърг и задържа първата си позиция на Изток, събирайки 92 точки, с две повече от Бъфало, който пък води в Атлантическата дивизия.

Шон Уокър донесе успеха на Хърикейнс с точен изстрел 28.3 секунди преди да изтече допълнителното време. Джаксън Блейк вкара един гол и подаде още две асистенции, а Уокър, Логан Станковен и Тейлър Хол приключиха с гол+пас. Вратарят им Фредерик Андерсен направи 30 спасявания.

Ерик Карлсон вкара два гола за Пингвините, изравнявайки за 2:2 и 4:4 в третата част. Голямата им звезда Сидни Кросби също беше точен, като вкара за 1:1 в 9:57 минута на втория период.

Филаделфия също се нуждаеше от продължение, за да спечели с 3:2 срещу Анахайм и мачът беше решен от гола на Ноа Коутс в 2:17 минута след редовнот овреме. Люк Глендининг и Оуен Типет вкараха в редовното време за Флайърс, които имат 76 точки и изостават на 7 от 3-ия в Столичната дивизия Ню Йорк Айлендърс.

Анахайм остава на върха в Тихоокеанската дивизия със 78 точки, с 1 повече от Едмънтън. Днес за тях бяха точни Кътър Готие и Лео Карлсон, а вратарят им Лукаш Достал спаси още 24 изстрела извън трите гола.

Ню Джърси Девилс постигна категоричен успех с 6:3 над Рейнджърс в едно от най-старите дербита на Източния бряг. И двата отбора обаче са на последните две места в Столичната дивизия.

Героят от Олимпийските игри в Милано/Кортина Джейк Хюз и Конър Браун вкараха по гол и изработиха по два за Дяволите.

В дерби на двата отбора от столиците Вашингтон се наложи над Огава с 4:1, но резултатът не подобри кой знае колко положението им в класирането на Източната конференция. Вашингтон е 12-и със 76 точки, Отава с една повече е на 10-ото място.

Коул Хътсън се разписа за победителитe при своя дебют в НХЛ, намирайки път към мрежата в края и вече на празна врата. Другите три гола бяха дело на Александър Овечкин, Том Уилсън и Аляксей Протас.



Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
1
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на 19 април
2
Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на...
Оставката на Стефка Костадинова: Не е подала пълен набор от документи, за да напусне БОК
3
Оставката на Стефка Костадинова: Не е подала пълен набор от...
След смъртта на "силния човек в Техеран" - възможните сценарии за Иран без Лариджани
4
След смъртта на "силния човек в Техеран" - възможните...
Войната в Близкия изток: Тази вечер Израел е ударил ирански кораби в Каспийско море
5
Войната в Близкия изток: Тази вечер Израел е ударил ирански кораби...
БНТ 3 ще излъчи световното първенство по лека атлетика в зала в Торун
6
БНТ 3 ще излъчи световното първенство по лека атлетика в зала в Торун

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
2
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
3
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
4
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток, проблемът – в електромера
5
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток,...
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от институциите
6
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от...

Лора Христова в късометражен филм пред света: Искам да остана здраво стъпила на земята
Лора Христова в късометражен филм пред света: Искам да остана здраво стъпила на земята
Състезанието Витоша X-Lines отбеляза своето десето издание Състезанието Витоша X-Lines отбеляза своето десето издание
Чете се за: 03:12 мин.
Лилехамер е домакин на финалите за Световната купа - гледайте спускането за мъже в събота по БНТ 3 Лилехамер е домакин на финалите за Световната купа - гледайте спускането за мъже в събота по БНТ 3
Чете се за: 00:40 мин.
БНТ 3 ще излъчи световното първенство по лека атлетика в зала в Торун БНТ 3 ще излъчи световното първенство по лека атлетика в зала в Торун
Чете се за: 00:57 мин.
Марко Одермат на старт в супергиганския слалом в Лилехамер, зрелището по БНТ 3 е гарантирано Марко Одермат на старт в супергиганския слалом в Лилехамер, зрелището по БНТ 3 е гарантирано
Чете се за: 00:40 мин.
На живо от Винтерберг: Проследете битката за отличията в паралелния слалом в събота по БНТ 3 На живо от Винтерберг: Проследете битката за отличията в паралелния слалом в събота по БНТ 3
Чете се за: 00:37 мин.

Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
Чете се за: 06:15 мин.
У нас
Полицейска акция срещу купуването на гласове в Стара Загора Полицейска акция срещу купуването на гласове в Стара Загора
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
НА ЖИВО: Последен работен ден за депутатите от 51-вото Народно събрание НА ЖИВО: Последен работен ден за депутатите от 51-вото Народно събрание
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Андрей Гюров: България остава на "пълна скорост" към Европа Андрей Гюров: България остава на "пълна скорост" към Европа
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Как да реагираме, ако открием живак в дома си?
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Веселин Тодоров, "Сиела Норма": Никой не иска да си...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Шофьор загина, след като колата му се вряза в къща край Средец
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Владимир Николов, "Прогресивна България": Не се чувствам...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
