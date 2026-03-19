Лора Христова в късометражен филм пред света: Искам да остана здраво стъпила на земята

Международната федерация по биатлон сподели късометражен филм за една от сензациите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026 Лора Христова.

Лентата е озаглавена „Запознайте се с Лора Христова: Усмивката зад олимпийската изненада“ и чрез нея феновете успяха по-добре да опознаят българката, която се окичи с бронз след силното си представяне в Италия.

"Определено се смятам за млада. Просто се наслаждавам на момента. Аз съм спокоен, но и парти човек. Знаете, че има разлика между деня и нощта", разкри тя.

С лекота, но и с вътрешна увереност, Христова връща лентата назад – към моментите, които са я изградили като състезател.

"Преди състезанието в Антхолц си спомних за интервю на Доротея Вирер, в което разказва за първия си олимпийски медал. Знаех, че всичко е възможно, но просто не стартирах с мисъл за медал", казва Христова.

"Не смятам, че е чак толкова голяма изненада този медал, защото знам колко труд съм положила. Искам да остана фокусирана за останалите състезания от края на сезона. Мотивирана съм и защото трябва да преследвам и второто, и първото място", каза още българката.

Пътят ѝ започва от Троян – място, където биатлонът е традиция. Но талантът сам по себе си не е бил достатъчен.

"Имаме местен клуб в родния ми град Троян, който е много популярен. Бях много развълнувана за частта със стрелбата. Не знаех в началото, че трябва да тренирам толкова много. Когато бях на 15, започнах да ходя на повече лагери. Започнах да пропускам много часове в училище. Тогава се запитах - искам ли да стана професионалист, или да спра", споделя тя.

"Работя много за менталната ми подготовка. Искам да остана здраво стъпила на земята и смятам, че това ми помага много", добави Христова.

В понеделник предстои Лора Христова да се завърне за първи път след триумфа си на Игрите в България.