БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с...
Чете се за: 03:25 мин.
Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и...
Чете се за: 01:35 мин.
Време е за подаването на заявление за участие в матурите...
Чете се за: 02:32 мин.
Скандалът с изтеклите записи: Властите влязоха в 8 адреса...
Чете се за: 02:07 мин.
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 12:22 мин.
Отново е обявено частично бедствено положение в община...
Чете се за: 02:27 мин.
Първата в света трансплантация на лице: Пред БНТ говори...
Чете се за: 05:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Асен Спиридонов и Андрей Демирев получиха годишните награди "Люпи и Мичмана“ за спортна журналистика

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Росен Станчев
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
Спорт
Запази

Отличията бяха връчени за 17-и път в Музея на спорта на Националния стадион "Васил Левски“

асен спиридонов андрей демирев получиха годишните награди люпи мичманаldquo спортна журналистика
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Асен Спиридонов и Андрей Демирев бяха удостоени с годишните награди за спортна журналистика на името на Людмил Неделчев–Люпи и Николай Колев–Мичмана. Церемонията се проведе за 17-и път в Музея на спорта на Националния стадион „Васил Левски“ в София.

Сред гостите на събитието бяха утвърдени имена от спортната журналистика, както и представители на институциите – заместник-министърът на младежта и спорта Петър Младенов, председателят на Съюза на българските журналисти Снежана Тодорова, ректорът на Националната спортна академия проф. Красимир Петков и знаменити журналисти като колегата от БНТ и миналогодишен носител на приза Бюлент Мюмюнов.

Асен Спиридонов получи отличието за дейността си през 2025 година. Той оглавява българската редакция на Евроспорт от 2017 година и е коментатор на редица спортове, сред които лека атлетика, зимни спортове и снукър. Журналистическата му кариера започва през 1988 година във вестник "Народен спорт“, преминава през "Демокрация“, а по-късно и през Българската национална телевизия.

"Сега някак си се завършва цикълът, тъй като имам и наградата на името на Никола Ексеров – тримата най-велики в историята на българската телевизионна журналистика, които, за съжаление, ги няма вече доста отдавна сред нас. Ставам носител и на трите награди. По-голяма чест не мога да си представя за български спортни журналисти и коментатори“, каза Спиридонов.

Андрей Демирев беше отличен за цялостен принос към българската спортна журналистика. Дългогодишен кореспондент в Испания и познат глас от ефира на Българската национална телевизия, Демирев остава в историята и с първия двоен футболен коментар в национален ефир през 1992 година – заедно с Николай Колев-Мичмана.

"За мен журналистиката е начин да бъдеш млад. Тези контакти, тази съпричастност с хората от журналистическата гилдия е изключително важна за мене. И за мене тези награди – Мичмана и Лупи – всъщност са Оскарите на българската спортна журналистика“, заяви Демирев след получаването на отличието.

#Николай Демирев #Асен Спиридонов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая "Петрохан"
2
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...
Слави Трифонов за случая "Петрохан": Мафията убива така
3
Слави Трифонов за случая "Петрохан": Мафията убива така
Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в петък по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в...
Божидар Божанов за случая "Петрохан": Институциите да разследват, а не да се правят на филмови критици
5
Божидар Божанов за случая "Петрохан": Институциите да...
СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на ужасите" Ивайло Калушев?
6
СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на ужасите"...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
3
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
4
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)
5
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)
Дръзка кражба в автобус на столичния градски транспорт, извършителката е заловена
6
Дръзка кражба в автобус на столичния градски транспорт,...

Още от: Спортни предавания

Спортни новини 05.02.2026 г., 12:25 ч.
Спортни новини 05.02.2026 г., 12:25 ч.
Спортни новини 05.02.2026 г., 06:30 ч. Спортни новини 05.02.2026 г., 06:30 ч.
Спортни новини 04.02.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 04.02.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 04.02.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 04.02.2026 г., 12:25 ч.
Спортни новини 03.02.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 03.02.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 03.02.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 03.02.2026 г., 12:25 ч.

Водещи новини

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му са задържани за 24 часа Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му са задържани за 24 часа
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
КЕВР: Броят на жалбите за завишени сметки е 0 КЕВР: Броят на жалбите за завишени сметки е 0
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Отново е обявено частично бедствено положение в община Ардино Отново е обявено частично бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Обвиняемата за насилие над животни в с.Царевец жена остава в ареста
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Между "продуктивни" и "не лесни": Докъде...
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Зад завесата на Олимпийските игри - пица, паста и необичаен жертвеник
Чете се за: 02:47 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ