Асен Спиридонов и Андрей Демирев получиха годишните награди "Люпи и Мичмана“ за спортна журналистика

Асен Спиридонов и Андрей Демирев бяха удостоени с годишните награди за спортна журналистика на името на Людмил Неделчев–Люпи и Николай Колев–Мичмана. Церемонията се проведе за 17-и път в Музея на спорта на Националния стадион „Васил Левски“ в София.

Сред гостите на събитието бяха утвърдени имена от спортната журналистика, както и представители на институциите – заместник-министърът на младежта и спорта Петър Младенов, председателят на Съюза на българските журналисти Снежана Тодорова, ректорът на Националната спортна академия проф. Красимир Петков и знаменити журналисти като колегата от БНТ и миналогодишен носител на приза Бюлент Мюмюнов.

Асен Спиридонов получи отличието за дейността си през 2025 година. Той оглавява българската редакция на Евроспорт от 2017 година и е коментатор на редица спортове, сред които лека атлетика, зимни спортове и снукър. Журналистическата му кариера започва през 1988 година във вестник "Народен спорт“, преминава през "Демокрация“, а по-късно и през Българската национална телевизия.

"Сега някак си се завършва цикълът, тъй като имам и наградата на името на Никола Ексеров – тримата най-велики в историята на българската телевизионна журналистика, които, за съжаление, ги няма вече доста отдавна сред нас. Ставам носител и на трите награди. По-голяма чест не мога да си представя за български спортни журналисти и коментатори“, каза Спиридонов.

Андрей Демирев беше отличен за цялостен принос към българската спортна журналистика. Дългогодишен кореспондент в Испания и познат глас от ефира на Българската национална телевизия, Демирев остава в историята и с първия двоен футболен коментар в национален ефир през 1992 година – заедно с Николай Колев-Мичмана.