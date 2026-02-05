БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Време е за подаването на заявление за участие в матурите...

Скандалът с изтеклите записи: Властите влязоха в 8 адреса...

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

Отново е обявено частично бедствено положение в община...

Първата в света трансплантация на лице: Пред БНТ говори...


Срещи за Украйна и в Париж: Еманюел Макрон приема Антониу Коща и Урсула фон дер Лайен

Емилия Запартова

По света
Полският премиер Доналд Туск пристигна на посещение в Киев

Снимка: БГНЕС
Украйна и европейската сигурност са във фокуса на поредица от срещи на френския президент Еманюел Макрон с председателите на Европейския съвет и ЕК.

Макрон посрещна в Елисейския дворец председателя на Европейския съвет Антониу Коща. Срещата беше закрита за медиите. Преди минути започна и срещата на френския президент с председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен.

Дипломатически източници в Париж съобщиха вчера, че съветникът на президента Еманюел Бон е пътувал до Москва във вторник, където се е срещнал с руски официални лица. Целта на срещата е била поддържането на диалог по основни въпроси, най-вече Украйна. Но подробности не бяха съобщени официално. Междувременно, полският премиер Доналд Туск пристигна на посещение в Украйна.

#среща за Украйна #Урсула фон дер Лайен #Антониу Коща # Еманюел Макрон

