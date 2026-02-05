БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Зад завесата на Олимпийските игри - пица, паста и необичаен жертвеник

Джанан Дурал
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Зад завесата на Олимпийските игри - пица, паста и необичаен жертвеник
Снимка: БТА
Ден преди началото на Олимпийските игри, 2900 атлети от 90 държави са в трепетно очакване на момента, в който ще се борят за медали. Стилни и вкусни - типично по италиански - такива обещават да са Игрите организаторите от Милано и Кортина.

Повдигаме завесата за част от любопитните детайли около предстоящите 25-и Зимни олимпийски игри.

Скиори, фигуристи и хокеисти - само малка част от светлинните инсталации, които вече озаряват улиците на Милано - един от градовете-домакини на Олимпийските игри.

Гвоздеят, разбира се, е жертвеникът, който през следващите седмици ще "приюти" олимпийския огън. За първи път в историята на Игрите, жертвениците ще бъдат два - един в Милано - окачен на Арката на мира, и един в Кортина. Изработени по дизайн, вдъхновен от Леонардо да Винчи, те ще бъдат запалени едновременно по време на утрешната церемония по откриване.

И ако на последните игри - в Китай, част от спортистите и туристите се оплакваха от храната, то сега италианската кухня обещава наслада за сетивата. Най-търсени, разбира се, са традиционните пица и паста, за които италианците се кълнат, че приготвят по ненадминат начин.

В това малко ресторантче в Ливиньо вече усещат наплива от спортисти и туристи.

Роберто Трабучи, управител на ресторант:
Можете да ядете пица навсякъде по света, но никъде няма да бъде като нашата. Това, което прави италианската пица специална, е фактът, че залагаме на малко, но качествени съставки.

Българката Снежа Георгиева от години живее в Швейцария, но сега е дошла в Ливиньо за игрите.

Снежа Георгиева, българка, която живее в Швейцария:
Сигурна съм, че атлетите ще хапнат доста пица. В крайна сметка имат нужда от енергия. А и ще им бъде много приятно.

А насочат ли стотици камери обективите към едно събитие, неминуемо следват и протести. Активисти на Грийнпийс се събраха в Милано, за да напомнят, че заради глобалното затопляне, ускорявано и от най-големите компании-замърсители, след 50-ина година поне половината от дестинациите, които сега биха могли да са домакини на зимни олимпийски игри, вероятно вече няма да могат... защото няма да има сняг.

