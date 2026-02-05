БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Време е за подаването на заявление за участие в матурите...
Чете се за: 02:32 мин.
Скандалът с изтеклите записи: Властите влязоха в 8 адреса...
Чете се за: 02:07 мин.
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 12:22 мин.
Отново е обявено частично бедствено положение в община...
Чете се за: 02:27 мин.
Първата в света трансплантация на лице: Пред БНТ говори...
Чете се за: 05:10 мин.

Валежите спират утре, очаква се ново застудяване в следващите дни

Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Снимка: Татяна Добролюбова
В следобедните часове ще бъде облачно, на много места - с валежи от дъжд, значителни по количество в Рило-Родопската област, на места в Източна България и централните райони на Стара планина. В южните части от областите Смолян и Кърджали предупреждението е от третата, най-висока степен, код червено, за възможни локални количества над 65 литра на кв. метър.

В западните и централните райони на Северна България, както и в западната част на Горнотракийската низина, ще има поледици. Ще духа умерен, по Черноморието – силен югоизточен вятър. Максималните температури в западните и централните райони на Северна България, където ще е тихо, ще бъдат между 0° и 2°, а в останалата част от страната – между 5° и 11°, в София – около 5°.

През нощта в източната половина от страната все още ще има валежи от дъжд, но до сутринта ще отслабват и спират. Над Югозападна България облачността ще се разкъса и намалее, но в сутрешните часове на места в котловините ще е мъгливо. Минималните температури ще са от минус 2° в Северозападна България до - 7° в югоизточните райони от страната.

Утре в Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще има ниска слоеста облачност. Над Югозападна България ще е до предимно слънчево, но след обяд облачността ще се увеличава и от запад отново ще завали дъжд. В северозападните райони остават условията за поледици. Почти тихо време с максимални температури от 3° в Северозападна България където ще остане облачно до 13°-14° в крайните югозападни и югоизточни райони от страната.

По Черноморието ще бъде предимно облачно, в сутрешните часове с валежи от дъжд. След обяд по южното крайбрежие ще временни разкъсвания на облачността по южното Черноморие. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 9°-11°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще бъде предимно облачно, с временни разкъсвания на облачността над масивите от Западна България, но след обяд отново ще се увеличи и ще завали дъжд, над около 1700 метра – сняг. Ще духа умерен, в Източна Стара планина,Странджа и Сакар – до силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 1°.

През почивните дни облачността ще е променлива, по-често значителна. Ще има и валежи, в събота слаби и само на отделни места, в неделя – повече като количество в Южна България. Температурите ще останат без особена промяна.

През първите два дни от следващата седмица предстои застудяване. На много места в страната ще продължи да вали, в Северна България и високите котловинни полета - предимно сняг, в Южна – предимно от дъжд. Вероятността за значителни количества в южните райони от страната се повишава. В планините ще вали сняг и по планинските проходи ще има снежни виелици и навявания.

