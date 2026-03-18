Алекс Грозданов помогна на Богданка да спечели гостуването си на Гданск

Богданка ЛУК (Люблин) победи като гост Енерга Трефъл (Гданск) с 3:1 (25:20, 25:18, 17:25, 25:19) гейма в мач от волейболния елит на Полша.

Капитанът на националния отбор на България и волейболист №6 в света за 2025 година Алекс Грозданов изигра пореден силен двубой за шампиона на страната. Централният блокировач игра силно цял мач и реализира 13 точки (4 блока, 69% ефективност в атака - +11) и спаси 4 топки в защита.

Домакините спечелиха първата точка в срещата, но повече не поведоха в хода на първите два гейма. Третата част мина под техен контрол, но опонентът им заслужено се поздрави с успех в четири гейма.

Тобиас Бранд бе най-резултатен в срещата с 23 точки, но не успя да спаси отбора си от загуба.