Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с...
Чете се за: 03:25 мин.
Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и...
Чете се за: 01:22 мин.
Време е за подаването на заявление за участие в матурите...
Чете се за: 02:32 мин.
Скандалът с изтеклите записи: Властите влязоха в 8 адреса...
Чете се за: 02:07 мин.
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 12:22 мин.
Отново е обявено частично бедствено положение в община...
Чете се за: 02:27 мин.
Първата в света трансплантация на лице: Пред БНТ говори...
Чете се за: 05:10 мин.

Злато и цена: Все повече французи продават стари бижута

Емилия Запартова
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Дали това е подходящият момент за продажба?

Все повече жители на Франция продават стари златни бижута за допълнителни доходи.

Причината е рязкото покачване на цената на благородния метал.

В малък магазин за изкупуване на злато в центъра на Париж, блясъкът на 100-грамово кюлче, на стойност 14 295 евро посреща клиентите. Златни монети на стойност 5000 евро споделят подноса, като напомнят за пазар, който достига рекордни върхове и привлича продавачи от целия град.

Пенсионерите Кристин и Виктор Веро са едни от тях. Те са донесли бижута на покойната майка на Кристин. Служителката в магазина внимателно разглежда всяко изделие, като търка метала в тъмен тестов камък, преди да го претегли на кантар.

Здравината на пръстен се пробва с клещи.

Крайната сума от бижутата е изчислена- 1 236 евро и 60 цента.

Кристин Веро - пенсионерка в Париж:
„Вместо да държим тези бижута вкъщи, можем да ги използваме за нещо. Например пътуване или помощ за ремонта на дъщеря ми“.

Виктор Веро - пенсионер в Париж:
„Често проверявам цените на златото, защото те се колебаят. Погледнах и видях, че е паднало с 15%, но въпреки това цената остава добра и затова дойдохме да продаваме.“

Магазинът отчита ръст на приходите от 35% миналата година, тъй като все повече хора носят стари пръстени, верижки и гривни, които по-късно ще бъдат претопени на златни кюлчета или използвани повторно в бижута и промишлени продукти.

Жюли Боазо - служителка в магазин за злато в Париж:
„Наблюдаваме значително увеличение на цената на златното кюлче от 1 килограм. През 2000 –ната година цената беше 9000 евро. Преди няколко дни цената беше 149 000 евро за кюлче. Това е значително увеличение за 26 години. А сега, за кратък период, наблюдаваме увеличение на цената с 50% само за две години.“

Геополитическият контекст също подтиква хората да търсят убежище в златото като сигурен актив, добавя Боазо.

Дали това е подходящият момент за продажба?

Според специалистката може би трябва да се играе играта на изчакване.

