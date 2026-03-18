На 93 години почина грузинският патриарх Илия Втори

Католикос-патриархът на цяла Грузия Илия Втори почина на 93-годишна възраст. Това съобщи пред клиниката местоблюстителят на патриаршеския престол митрополит Шио (Муджири), цитиран от грузинската обществена медия ГПБ.

Поради влошено здраве Илия Втори беше хоспитализиран в клиника "Чапидзе", а след това и в Кавказкия медицински център.

Илия Втори (чието светско име е Иракли Шиолашвили) е роден на 4 януари 1933 година в Орджоникидзе (Северна Осетия). През 1960 година завършва Московската духовна академия. През 1957 година се замонашва и приема името Илия. От 1963 до 1972 е първи ректор на Мцхетската духовна семинария. През 1969 година става митрополит, а на 9 ноември 1977 година е назначен за местоблюстител на патриаршеския престол. Избран е за патриарх на 23 декември 1977 година. Два дни по-късно се състои интронизацията му.

С името на Илия Втори се свързват възстановяването и строителството на храмове и манастири в Грузия още от съветско време, укрепването на автокефалията на Грузинската православна църква, откриването на духовни учебни заведения и гимназии, увеличаването на броя на епархиите, развитието на международните връзки, както и множество значими издателски и научно-образователни инициативи, отбелязва ГПБ.

Особено място в биографията на Илия Втори заема признаването на автокефалията на Грузинската църква от Вселенската патриаршия през 1990 г.