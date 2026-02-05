Съдът остави в ареста обвинените в издевателства над животни

Районният съд в Свищов остави за постоянно в ареста двамата обвиняеми, задържани в село Царевец за издевателства над животни. Мъжът и жената сами настояли за това решение. Пред съда обвинените признали вината си за извършените мъчения и убийства на четириноги.

Задържаните Детелин Аврамов и Анита Вачкова са обвинени в две престъпления - убийство на гръбначни животни по особено жесток и мъчителен начин и създаване, предлагане и продажба на порнографски материали. От прокуратурата потвърдиха, че и двамата сами са пожелали да останат задържани за постоянно.

Калинка Тодорова, наблюдаващ прокурор: "Поддържа прокуратурата своето искане за вземане на най-тежката мярка за неотклонение. Обвиняемата пожела да остане задържана. Обвиняемият също пожела да остане задържан."

Пред съда Анита Вачкова е изразила съжаление за деянието си и е заявила, че е била принудена да извърши действията, за които е задържана.

Мариета Кръстева, адвокат на задържаната: "Каза, че съжалява за деянието си, че разбира последиците и не би могла да понесе тежкия обществен натиск, ако е на свобода. И затова предпочете да остане за момента в ареста. Аз изложих доводи защо смятам, че мярката не трябва да бъде "задържане под стража". Но, с оглед на нейните интереси, на нейното желание, съм длъжна да се съобразя с тях и предоставих на съда той да определи дали тя трябва да бъде с най-тежката мярка задържане под стража."

Аргументите на адвокат Кръстева за това, че мярката е твърде тежка са, че обвинаемата не е осъждана и има постоянна месторабота. По думите ѝ извършването на издевателствата е прекратено преди 3 години.

На влизане в залата Детелин Аврамов каза, че има човек, който го е убедил да спре с изтезанията.

Детелин Аврамов: "Има човек, който ми повлия косвено да се откажа много преди. Момче от Горна Оряховица."

Според служебния защитник на обвиняемия правилната мярка към момента за него е постоянно задържане под стража.

Венцислав Фоти, служебен адвокат на обвиняемия: "Моето становище е, че има достатъчно доказателства и е на лице реална опасност от извършване на друго престъпление. Затова, най-правилната и законосъобразна мярка е задържане под стража."

Снимки: БТА

Предстои да бъдат изготвени психиатрични експертизи на двамата задържани. По информация от прокуратурата клиенти на двамата задържани са засечени в Германия. Те ще да бъдат разпитани от германските власти и едва тогава може да се даде ход на делото в България. Максималните наказания за престъпленията, в които са обвинени двамата задържани са съответно 10 и 6 години. При признаване на вината те могат да бъдат намалени с 1/3.

По темата работиха Теодор Стамболиев, Ралица Маринова