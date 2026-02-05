КЕВР: Броят на жалбите за завишени сметки е 0

КЕВР даде брифинг за завишените цени на тока.

Първо, искам да подчертая дебело, че независимо от факта, че тази проверка беше анонсирана като съвместна, ние като независим орган сме отговорни за определянето на цените и за контрола по тяхното прилагане, това заяви Пламен Младеновски, председател на КЕВР.

"Няма да допуснем намеса в контролната дейност на комисията. По закон компетентността по контрол върху прилагането на цените на КЕВР като ролята на Министерство на енергетиката се свежда единствено до проверка за техническото състояние на мрежата и няма отношение по прилагането на цените".

Проверки се правят в момента, заяви той.

Какво ще проверяват?

информация за фактури и сравнение със съпоставим период през предходната година

правилно ли са приложени цените и отчетния период за дадената фактура

начина, по който са превалутирани сметките за електричество

дали закупената енергия съответства на фактурираната през периода



При установяване на разминавания ще е ясно, че има проблем в отчитането, допълни той.

"Ако установим нередности ще бъдем безкомпромисни в санкциите, които ще прилагаме към електроразпределителните дружества".

Пламен Младеновски заяви, че е разписал до момента над 100 наказателни постановления за милиони левове на електроразпределителните дружества.

Той подчерта, че от 1 януари цената не е била увеличавана или изменяна.

Ние се информираме за завишените сметки от "еуфорията, която е настанала в социалните мрежи", а до момента "броят на жалбите е 0". Той уточни, че данните включват изминалия ден.

Младеновски заяви, че при установено нееднократно завишение на фактурата на дадено домакинство от КЕВР ще настояват да предложат условия или споразумения за разсрочено плащане на тези фактури.

Санкциите за доказани нарушения са от 20 000 до 1 000 000 лева.