Шокиращи сметки за ток получиха абонати на ЕВН – започват извънредни проверки на ЕРП-тата в страната (ОБЗОР)

Стотици сигнали за драстично завишени сметки за ток. Абонати на електроразпределителните дружества са получили фактури с двойно, дори тройно по високи суми за месец януари спрямо това, което са платили за декември. От Министерството на енергетиката и КЕВР започват извънредни проверки на ЕРП-тата в страната. Консумацията за януари спрямо декември е повишена между 15 и 30 процента, отчете министърът на енергетиката в оставка Жечо Станков.

Петя Желева живее в къща в Свети Влас. Тъй като апартаментът на последния етаж се обитава само лятото, тя спира тока там още през октомври. Два месеца не получава сметка за електричество, до месец януари, когато идва сметка от 220 евро.

Петя Желева: "Това за мен е пълен парадокс – в апартамент, в който няма никакви хора. Не да ми казват сутринта гледах един господин, който казва, че има 40% ръст. Ама какъв ръст? От септември месец в този апартамент не е стъпвал един човек. Всичко е зазимено. Това е летен апартамент. Как предните 2 месеца няма никакъв ток и в един момент на 17 януари правят сметка за декември 220 евро."

Драстичен е случаят и на Ангел Димитров от Пловдив, който живее в саниран апартамент. И той като Петя от Свети Влас е подал жалба до ЕВН. Ангел е убеден, че няма разлика в потреблението му, но за януари е получил почти двойна сметка.

Ангел Димитров: "В левове 235 лв. В сравнение с предходния месец, почти 100 лева отгоре. Предният месец е 155 лв."

Още по-фрапираща била разликата в сметката на баща му.

Ангел Димитров: "Това е баща ми, декември 88 лева, сега му е 240 лева за този месец. – Сам човек? – Сам човек."

Заради множество подобни сигнали, от днес министерство на енергетиката и КЕВР започват извънредни проверки със заявката, че ако се установят нарушения, те ще бъдат наказани.

Жечо Станков, министър на енергетиката в оставка: "Ще бъде разгледан всеки случай по отделно, ще обърнем специално внимание дали сметките за електроенергия са засечени в 30-дневен период, а не както беше през 2013 година когато бяха включени 2 месеца в една сметка. Ще влезем много внимателно и в детайла също за качеството на електроснабдяването, дали домакинството е получило ток със съответното качество."

Адвокати, които вече са залети с жалби за завишени сметки за ток, съветват потребителите да пускат жалби до всички контролни институции.

Фейзулах Хюсеин - адвокат: "Хората имат право да поискат проверка от ЕВН директно да подадат жалба и те да направят проверка на електромерите, след това подават се жалби през КЗП и КЗК. КЗП и КЗК да проверяват и да няма спекула и да няма нарушения по какъвто и да е вид пред потребителите."

В ЕВН има постъпили над 300 жалби за по-високи сметки за ток. От там обясниха, че всяка година през месец януари фактурите са завишени заради по-ниските температури и заради това, че отчетният период включва дните около Коледа и Нова година, когато семействата прекарват повече време у дома.