Валентин Димов: Вярвам в българския непримирим дух за победа

България приема Белгия в дуел за Купа Дейвис този уикенд.

Валентин Димов
България излиза в исторически сблъсък срещу Белгия за Купа „Дейвис“. Повече от 3 хиляди са продадените билети за спортна зала „Колодрума“ в Пловдив, където в събота и неделя българите домакинстват на третия отбор в света.

„Ние вярваме в нашите възможностите на момчетата и изобщо този български непримирим дух за победа. Така, че сме готови да излезем и да победим Белгия“, каза капитанът Валентин Димов.

От българския щаб споделиха, че за победата ще са необходими много неща, които трябва да бъдат следвани стриктно.

„Изключително много трябва да се наблегне тактически и правилно да се изиграе срещата и това би било една предпоставка за постигане на победа. Така, че тактически и психически това ще бъдат едни много важни фактори“, добави Димов.

От лагера на „лъвовете“ ще разчитат и на още един съществен фактор- публиката.

Първата среща е от 14 часа в събота, като утрешния жребий ще определи претендентите. От федерацията апелират зрителите да дойдат поне час по-рано и да заемат своите места.

