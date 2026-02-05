БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с...
Чете се за: 03:25 мин.
Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и...
Чете се за: 01:35 мин.
Време е за подаването на заявление за участие в матурите...
Чете се за: 02:32 мин.
Скандалът с изтеклите записи: Властите влязоха в 8 адреса...
Чете се за: 02:07 мин.
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 12:22 мин.
Отново е обявено частично бедствено положение в община...
Чете се за: 02:27 мин.
Първата в света трансплантация на лице: Пред БНТ говори...
Чете се за: 05:10 мин.

България с уверен поглед към Световната група на Купа Дейвис преди сблъсъка с Белгия

Чете се за: 02:27 мин.
Спорт
Капитанът Валентин Димов вярва в шансовете на "лъвовете", които за първи път в историята ще играят сред най-добрите отбори и за първи път на клей в зала „Колодрума" в Пловдив

българия уверен поглед световната група купа дейвис сблъсъка белгия
Слушай новината

Капитанът на националния отбор на България за Купа Дейвис Валентин Димов изрази оптимизъм и увереност във възможностите на тима преди домакинството срещу Белгия от Световната група на неофициалното световно отборно първенство по тенис. Българският състав даде официална пресконференция преди мачовете на 7 и 8 февруари в зала "Колодрума“ в Пловдив.

За първи път в историята България ще бъде част от елита на Купа Дейвис, след като през септември миналата година победи Финландия именно в Пловдив. Предстоящият двубой е специален и с още една новост – националният отбор ще играе за първи път на клей корт в зала, като настилката е доставена от Унгария.

„Смятаме, че нашите шансове са по-големи на клей. Белгия е сериозен състав, но ние сме доказвали, че всичко е възможно и можем да победим и по-добре ранкиран отбор“, заяви Димов, като подчерта и ключовата роля на публиката в Пловдив.

В състава на България са Иван Иванов, Александър Василев, Илиян Радулов, Пьотр Нестеров и Александър Донски. Всички тенисисти изразиха увереност и подчертаха отличната атмосфера в отбора. Александър Василев акцентира върху силния колективен дух, а Иван Иванов определи предишния двубой с Финландия като ценен урок. Опитните Пьотр Нестеров и Александър Донски, донесли победата на двойки през септември, също заявиха готовност за нов успех, докато Илиян Радулов увери, че е напълно възстановен и в добра форма.

Жребият за срещите ще бъде изтеглен в петък от 11:30 часа, а мачовете са насрочени за събота и неделя. Организаторите обявиха, че вече са продадени над 3000 билета и очакват пълни трибуни за историческия сблъсък.

При победа България ще играе през септември за място на финалите на Купа „Дейвис“, а при загуба ще участва в бараж за запазване на мястото си в Световната група.

#Купа Дейвис 2026 #Александър Василев тенис #Валентин Димов #Национален отбор #Иван Иванов

