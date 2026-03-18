Пьотр Нестеров с успешен старт на тенис турнира в Ираклион

Пьотр Нестеров се класира за втория кръг на сингъл и на четвъртфиналите на двойки на тенис турнира на твърда настилка в Ираклион (Гърция) с награден фонд от 25 хиляди долара.

Нестеров победи на старта на сингъл със 7:6(2), 6:0 Володимир Якубенко (Украйна). Срещата продължи 1 час и 43 минути.

Българинът навакса на три пъти пробив пасив в първия сет, който беше решен след тайбрек. В него Нестеров поведе с 6:2 точки и от първия си сетбол затвори частта. Националът доминира изцяло във втория сет и без да загуби гейм се класира за втория кръг. Там съперник на Нестеров ще бъде №7 в схемата – Лука Потенца (Италия).

В надпреварата на двойки Нестеров и Олександър Овчаренко (Украйна) победиха в първия кръг с 6:2, 6:2 американците Алекс Джоунс и Майлс Джоунс за 49 минути игра.

Антъни Генов също ще играе в турнира на двойки. Генов и Джайлс Хъси (Великобритания), поставени под №1, ще стартират срещу италианците Фаусто Табако и Джорджо Табако.