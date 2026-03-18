Григор Димитров започва в Маями след 19:00 часа

Григор Димитров започва участието си на "Мастърс" ATP 1000 в Маями в сряда, 18 март. Той ще премери сили с Рафаел Колиньон в първия кръг. Очаква се двубоят да започне след 19:00 часа българско време на централния корт "Грандстенд".

Програмата за деня ще бъде открита от Дженифър Брейди и Слоун Стивънс в 18:00 часа.

Това ще е втори мач между българина и белгиеца в рамките на 2026 година. През януари на ATP 250 турнира в Бризбърн Димитров загуби в 1/8-финалите след 6:7(1), 3:6.

Миналата година първата ракета на България бе полуфиналист на "Мастърс" турнира в Маями и има да защитава много точки. Тогава отстъпи пред Новак Джокович след 2:6, 3:6.