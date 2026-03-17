Неприятен жребий за Григор Димитров в Маями

Рафаел Колиньон ще бъде първият съперник на Григор Димитров в турнира от сериите "Мастърс" по тенис в Маями. Това отреди жребият за основната схема на втората за сезона надпревара от категория "АТР 1000".

34-годишният българин и 24-годишният белгиец имат само един официален мач и той се проведе скоро. При старта на настоящия сезон Колиньон спечели със 7:6 (1), 6:3 във втория кръг на "АТР 250" в Бризбън и сложи начало на негативна серия от общо четири поредни загуби за Димитров.

Първата ракета на България успя да я прекъсне едва този месец, класирайки се за втория кръг на "Мастърс" в Индиън Уелс преди две седмици. Там обаче походът на Димитров беше моментално спрян от световния №1 Карлос Алкарас. Така Димитров разполага с пет поражения след седем изиграни мача на сингъл през 2026 г.

Ако успее да вземе реванш от Колиньон в Маями, Димитров ще се изправи във втория кръг срещу поставения под №13 Флавио Коболи, по право почиващ на старта. Срещу 23-годишния италианец българинът няма двубои във веригата на АТР.

