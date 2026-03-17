Акция срещу купуването на гласове се провежда в Бургас
Протест на шофьори на линейки в Бургас заради глоби за...
Неприятен жребий за Григор Димитров в Маями

Спорт
Рафаел Колиньон застава на пътя на първата ракета на България.

Рафаел Колиньон и Григор Димитров
Снимка: БГНЕС
Рафаел Колиньон ще бъде първият съперник на Григор Димитров в турнира от сериите "Мастърс" по тенис в Маями. Това отреди жребият за основната схема на втората за сезона надпревара от категория "АТР 1000".

34-годишният българин и 24-годишният белгиец имат само един официален мач и той се проведе скоро. При старта на настоящия сезон Колиньон спечели със 7:6 (1), 6:3 във втория кръг на "АТР 250" в Бризбън и сложи начало на негативна серия от общо четири поредни загуби за Димитров.

Първата ракета на България успя да я прекъсне едва този месец, класирайки се за втория кръг на "Мастърс" в Индиън Уелс преди две седмици. Там обаче походът на Димитров беше моментално спрян от световния №1 Карлос Алкарас. Така Димитров разполага с пет поражения след седем изиграни мача на сингъл през 2026 г.

Ако успее да вземе реванш от Колиньон в Маями, Димитров ще се изправи във втория кръг срещу поставения под №13 Флавио Коболи, по право почиващ на старта. Срещу 23-годишния италианец българинът няма двубои във веригата на АТР.

Свързани статии:

Григор Димитров допусна първа загуба за годината и отпадна от турнира в Бризбейн
Григор Димитров допусна първа загуба за годината и отпадна от турнира в Бризбейн
Първата ракета на България загуби първата си среща с Рафаел Колиньон.
Чете се за: 02:00 мин.
ТОП 24

Кои са водачите на листите на "Прогресивна България"
1
Кои са водачите на листите на "Прогресивна България"
Заради по-високите цени на горивата: Търговци очакват 20% поскъпване на стоките
2
Заради по-високите цени на горивата: Търговци очакват 20%...
Стефка Костадинова обяви, че напуска БОК, ще участва в парламентарните избори от името на "ДПС - Ново начало"
3
Стефка Костадинова обяви, че напуска БОК, ще участва в...
В рамките на час: 21-годишен засечен два пъти с близо 200 км/ч край Сливен
4
В рамките на час: 21-годишен засечен два пъти с близо 200 км/ч край...
Тръмп отново предизвиква НАТО, може ли морската коалиция да охранява Ормузкия проток?
5
Тръмп отново предизвиква НАТО, може ли морската коалиция да...
Председателят на ОФК Поморие е самоубилият се мъж в Бургас
6
Председателят на ОФК Поморие е самоубилият се мъж в Бургас

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
2
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в София: Свободните щатни бройки вече са запълнени
3
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в...
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
4
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
5
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
Пентагонът: Поразено е оръжейното производство на Иран, ръководителите се крият под земята като плъхове
6
Пентагонът: Поразено е оръжейното производство на Иран,...

Още от: Тенис

Виктория Томова отпадна в квалификациите на турнира в Маями
Виктория Томова отпадна в квалификациите на турнира в Маями
Даниил Медведев след загубата си от Яник Синер в Индиън Уелс: Сервисът му беше феноменален Даниил Медведев след загубата си от Яник Синер в Индиън Уелс: Сервисът му беше феноменален
Чете се за: 03:37 мин.
Яник Синер: Знаех добре, че не съм печелил в Индиън Уелс, това постижение значи много за мен Яник Синер: Знаех добре, че не съм печелил в Индиън Уелс, това постижение значи много за мен
Чете се за: 02:52 мин.
Виктория Томова със спад в световната ранглиста на WTA Виктория Томова със спад в световната ранглиста на WTA
Чете се за: 01:17 мин.
Григор Димитров отстъпи с две места в класацията на ATP Григор Димитров отстъпи с две места в класацията на ATP
Чете се за: 01:12 мин.
Исторически триумф за Яник Синер на Мастърса в Индиън Уелс Исторически триумф за Яник Синер на Мастърса в Индиън Уелс
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

Акция срещу купуването на гласове се провежда в Бургас
Акция срещу купуването на гласове се провежда в Бургас
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Изтича крайният срок за регистрация на листи за изборите на 19 април Изтича крайният срок за регистрация на листи за изборите на 19 април
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Доналд Тръмп разочарован от липсата на желание съюзниците на САЩ да обезопасят Ормузкия проток Доналд Тръмп разочарован от липсата на желание съюзниците на САЩ да обезопасят Ормузкия проток
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Протест на шофьори на линейки в Бургас заради глоби за превишена скорост и минаване на червено Протест на шофьори на линейки в Бургас заради глоби за превишена скорост и минаване на червено
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
В социалната комисия обсъждат регламентирането на великденските и...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
В България всеки може да сложи филър, няма контрол, каза...
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Венко Сабрутев: Отворихме нашите листи за протеста
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Иван Демерджиев, "Прогресивна България": Ние не сме...
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
