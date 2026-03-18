Димитър Кисимов се класира за осминафиналите на тенис турнир от категория J300 на ITF във Вилена

Димитър Кисимов се класира за осминафиналите на сингъл и четвъртфиналите на двойки при юношите на турнир от категория J300 на ITF във Вилена (Испания).

Поставеният под №2 българин почиваше в първия кръг на сингъл, а във втория записа убедителна победа с 6:2, 6:1 срещу Салвадор Монтейро (Португалия). На осминафиналите Кисимов ще се изправи срещу №15 в схемата Амори Абас (Франция).

В надпреварата на двойки Кисимов и Валентин Гонсалес-Галино, поставени под №2, победиха с 6:4, 6:4 Алексей Фролов (Русия) и Нанд Вандепоеле (Белгия). За място на полуфиналите двамата ще играят срещу Арен Байбарс (Турция) и Иън Дженингс (Ирландия).

Димитър Кисимов е шампион на двойки при юношите от Откритото първенство на Австралия, а през тази седмица заема №22 в световната ранглиста при юношите.