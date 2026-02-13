БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Министър Пешев награди шампиона на двойки от Australian Open Димитър Кисимов

Министър Пешев награди шампиона на двойки от Australian Open Димитър Кисимов
Снимка: ММС
Министърът на младежта и спорта връчи почетен плакет на тенисиста Димитър Кисимов. 17-годишният талант триумфира с титлата на двойки при юношите на Australian Open. Кисимов и неговият партньор Конър Дойг (Република Южна Африка) победиха във финала представителите на домакините Имерали Ибраими и Купър Коуз с 6:3, 6:4.

„Тази титла е не само твоя лична победа, а и повод за гордост за цяла България. Продължавай да мечтаеш смело и да работиш още по-усърдно. Сигурен съм, че най-големите успехи тепърва предстоят“, обърна се Пешев към родния талант.

Министърът допълни, че България има много талантливи млади тенисисти, а техните успехи на престижни международни турнири са ясен знак, че се работи в правилната посока.

„Когато виждаме български имена сред шампионите на турнири от Големия шлем, това означава, че общите усилия дават резултат“, каза още той.

Пешев поздрави и треньора на младия шампион Манук Хиндлиян, като подчерта важната роля на специалистите в изграждането на бъдещите звезди на българския тенис.

За успеха на Australian Open Димитър Кисимов и Хиндлиян ще бъдат премирани от Министерството на младежта и спорта по Наредба №5.

Министър Пешев обсъди с представители на Българската федерация по тенис бъдещото развитие на спорта и продължаването на доброто партньорство в подкрепа на младите състезатели както по отношение на подготовката и участието им в международни турнири, така и чрез подобряването на спортната инфраструктура в страната.

