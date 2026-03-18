Победа за Ива Иванова и загуба за Изабелла Шиникова на тенис турнира в Шарм Ел Шейх (Египет)

Ива Иванова се класира за втория кръг на сингъл на тенис турнира на твърди кортове в Шарм Ел Шейх (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 5 в схемата българка победи на старта участващата с "уайлд кард" Виктория Капсия (Швейция) с 6:1, 6:2 за 73 минути.

Следващата й съперничка ще бъде китайката Шъюй Е.

Номер 1 в схемата Изабелла Шиникова загуби в първия кръг от Устиния Лекомцева (Русия) с 3:6, 6:3, 3:6 за час и 54 минути.

34-годишната Шиникова и Йоана Монева записаха поражения и в надпреварата на двойки.