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Янаки Милев се класира за полуфиналите на турнир в Словения

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Спорт
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Надпреварата е с награден фонд 15 хиляди долара.

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Българският тенисист Янаки Милев се класира за полуфиналите на единично на турнир на червени кортове в Любляна (Словения) с награден фонд 15 хиляди долара.

22-годишният Милев, който е поставен под номер 5 в схемата, победи преминалия през квалификациите представител на домакините Вид Мохар с 6:7(5), 6:3, 6:3 за два часа и 29 минути. Двубоят беше прекъснат вчера и се доигра днес.

Българинът успя да навакса пасив от 3:5, но загуби първия сет след тайбрек. Във втората и третата част той доминираше и без проблеми стигна до крайния успех.

По-късно днес Милев ще играе за място на финала срещу швейцареца Дилан Дитрих.

#Янаки Милев

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