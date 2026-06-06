Лидия Енчева се класира за финала на турнир в Сърбия

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Лидия Енчева се класира за финала на сингъл на турнира на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

19-годишната българка, поставена под №3 в схемата, победи в полуфиналите втората поставена Наталия Сенич (Сърбия) с 2:6, 6:1, 6:3 след близо два часа игра.

Енчева изостана с 0:3 в първия сет и не успя да навакса пасива, отстъпвайки с 2:6. Във втората част обаче тя наложи пълно превъзходство и даде само един гейм на съперничката си, за да изравни резултата. В решителния трети сет българката поведе с 3:1 и до края не допусна обрат, като затвори двубоя при 6:3.

В спор за титлата утре Енчева ще се изправи срещу победителката от полуфинала между водачката в схемата Анастасия Золотарева (Русия) и поставената под №7 Михаела Байерлова (Чехия).

Българката има два трофея на сингъл в кариерата си на турнири от веригата на Международната федерация по тенис ITF. Тя стана шампионка в Галац (Румъния) през юни 2025-а и в началото на март тази година в Агетмо (Франция).