Лидия Енчева се класира за финала на турнир в Сърбия

Българката има два трофея на сингъл в кариерата си на турнири от веригата на Международната федерация по тенис ITF.
Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Лидия Енчева се класира за финала на сингъл на турнира на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.
19-годишната българка, поставена под №3 в схемата, победи в полуфиналите втората поставена Наталия Сенич (Сърбия) с 2:6, 6:1, 6:3 след близо два часа игра.
Енчева изостана с 0:3 в първия сет и не успя да навакса пасива, отстъпвайки с 2:6. Във втората част обаче тя наложи пълно превъзходство и даде само един гейм на съперничката си, за да изравни резултата. В решителния трети сет българката поведе с 3:1 и до края не допусна обрат, като затвори двубоя при 6:3.
В спор за титлата утре Енчева ще се изправи срещу победителката от полуфинала между водачката в схемата Анастасия Золотарева (Русия) и поставената под №7 Михаела Байерлова (Чехия).
Българката има два трофея на сингъл в кариерата си на турнири от веригата на Международната федерация по тенис ITF. Тя стана шампионка в Галац (Румъния) през юни 2025-а и в началото на март тази година в Агетмо (Франция).