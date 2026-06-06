Янаки Милев отпадна на крачка от финала на турнир в Любляна

Националът на България за Купа Дейвис Янаки Милев отпадна на полуфиналите на турнира на клей в Любляна (Словения) с награден фонд от 15 хиляди долара. Поставеният под №5 в схемата българин загуби от швейцареца Дилан Дитрих с 6:7(6), 1:6 след час и 43 минути игра.

22-годишният Милев изигра оспорван първи сет, в който навакса изоставане от 2:4 и успя да възстанови равенството при 4:4. Частта достигна до тайбрек, където българинът стигна до 6:6, но загуби следващите две точки и позволи на съперника си да поведе в резултата.

Във втория сет Дитрих наложи превъзходството си. След равенство 1:1 швейцарецът спечели пет поредни гейма и затвори мача, с което си осигури място във финала на турнира.

По-рано през деня Милев записа впечатляващ обрат в четвъртфиналите срещу словенеца Вид Мохар, преминал през квалификациите. Българинът се наложи с 6:7(5), 6:3, 6:3 след близо два часа и половина игра, но по-късно не успя да преодолее и полуфиналното препятствие в лицето на Дилан Дитрих.