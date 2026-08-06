Лидия Енчева приключи участието си в Лайпциг след загуба от поставена в топ 6

Лидия Енчева отпадна във втория кръг на турнира по тенис на клей в Лайпциг (Германия) с награден фонд от 60 хиляди долара. Българката загуби от шестата поставена Кайса Вилда Хенеман (Швеция) с 4:6, 1:6 след час и 42 минути игра.

Енчева започна уверено първия сет и поведе с 4:3, но след този момент шведската тенисистка пое инициативата. Хенеман спечели девет от следващите десет гейма, обърна развоя на първата част и без затруднения затвори мача във втория сет.

Въпреки отпадането си, българката остави добри впечатления с представянето си в Лайпциг. В първия кръг тя демонстрира характер, като осъществи обрат срещу друга представителка на Швеция – Нели Тараба Валберг, побеждавайки с 3:6, 6:2, 6:4.







