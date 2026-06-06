Динко Динев и Виктор Марков преклониха глава пред американски тандем на полуфиналите в Кайзери

Динко Динев и Виктор Марков приключиха участието си на турнира по тенис на твърда настилка в Кайзери, Турция, след като отпаднаха на полуфиналите в надпреварата на двойки с награден фонд от 15 хиляди долара.

Във втория си мач за деня българите загубиха от поставените под номер 4 в схемата американци Джефри Фрадкин и Максуел Маккинън с 6:7(4), 2:6 за 81 минути игра.

Срещата започна равностойно, като двата тандема си размениха по един пробив още в началните геймове. До края на първия сет нито една от двойките не успя да стигне до нов брейк и развръзката дойде след тайбрек. В него американците поведоха с 6:3 точки и впоследствие затвориха частта при 7:4.

Загубеният първи сет оказа влияние върху представянето на българите във втората част. Фрадкин и Маккинън взеха инициативата, реализираха пробив за аванс от 3:1 и до края не допуснаха колебания, за да стигнат до крайния успех след 6:2.

По-рано през деня Динев и Марков записаха убедителна победа на четвъртфиналите. Българският тандем се наложи над Даниел Филипс от Бермуда и руснака Богдан Селезньов с 6:2, 7:5 за 71 минути, с което си осигури място сред най-добрите четири двойки в турнира.