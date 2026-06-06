БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
4 станаха жертвите на тежката катастрофа на...
Чете се за: 00:15 мин.
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова: Прокуратурата не...
Чете се за: 34:37 мин.
Трета жертва на тежката катастрофа на "Челопешко...
Чете се за: 01:00 мин.
Минута е деляла автобуса от пламъци: Пожарникари...
Чете се за: 00:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Динко Динев и Виктор Марков преклониха глава пред американски тандем на полуфиналите в Кайзери

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Запази

Българският тандем отстъпи пред поставените под №4 американци Джефри Фрадкин и Максуел Маккинън в полуфиналите на турнира в Турция

Динко Динев и Виктор Марков преклониха глава пред американски тандем на полуфиналите в Кайзери
Снимка: БТА
Слушай новината

Динко Динев и Виктор Марков приключиха участието си на турнира по тенис на твърда настилка в Кайзери, Турция, след като отпаднаха на полуфиналите в надпреварата на двойки с награден фонд от 15 хиляди долара.

Във втория си мач за деня българите загубиха от поставените под номер 4 в схемата американци Джефри Фрадкин и Максуел Маккинън с 6:7(4), 2:6 за 81 минути игра.

Срещата започна равностойно, като двата тандема си размениха по един пробив още в началните геймове. До края на първия сет нито една от двойките не успя да стигне до нов брейк и развръзката дойде след тайбрек. В него американците поведоха с 6:3 точки и впоследствие затвориха частта при 7:4.

Загубеният първи сет оказа влияние върху представянето на българите във втората част. Фрадкин и Маккинън взеха инициативата, реализираха пробив за аванс от 3:1 и до края не допуснаха колебания, за да стигнат до крайния успех след 6:2.

По-рано през деня Динев и Марков записаха убедителна победа на четвъртфиналите. Българският тандем се наложи над Даниел Филипс от Бермуда и руснака Богдан Селезньов с 6:2, 7:5 за 71 минути, с което си осигури място сред най-добрите четири двойки в турнира.

#тенис турнир в Кайзери #Виктор Марков # Динко Динев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
2
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
3
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
4
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
Тежката катастрофа на „Челопешко шосе“: 17 пострадали, 3 жертви, версия за гонка между автомобили
5
Тежката катастрофа на „Челопешко шосе“: 17 пострадали,...
Диана Русинова: Принизили сме Закона за движение по пътищата до една широко отворена врата в полето
6
Диана Русинова: Принизили сме Закона за движение по пътищата до...

Най-четени

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
3
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
4
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
5
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети, тел и други отпадъци, установиха учени
6
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети,...

Още от: Български тенис

Александър Донски написа нова страница в кариерата си с първи финал на „Чалънджър“
Александър Донски написа нова страница в кариерата си с първи финал на „Чалънджър“
Янаки Милев отпадна на крачка от финала на турнир в Любляна Янаки Милев отпадна на крачка от финала на турнир в Любляна
Чете се за: 01:20 мин.
Лидия Енчева се класира за финала на турнир в Сърбия Лидия Енчева се класира за финала на турнир в Сърбия
Чете се за: 01:25 мин.
Виктория Томова отпадна в квалификациите в Хертогенбош Виктория Томова отпадна в квалификациите в Хертогенбош
Чете се за: 00:35 мин.
Динко Динев и Виктор Марков се класираха за полуфиналите на двойки в Кайзери Динко Динев и Виктор Марков се класираха за полуфиналите на двойки в Кайзери
Чете се за: 00:50 мин.
Янаки Милев се класира за полуфиналите на турнир в Словения Янаки Милев се класира за полуфиналите на турнир в Словения
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

4 станаха жертвите на тежката катастрофа на „Челопешко шосе“
4 станаха жертвите на тежката катастрофа на „Челопешко...
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Тежката катастрофа на „Челопешко шосе“: 17 пострадали, 3 жертви, версия за гонка между автомобили Тежката катастрофа на „Челопешко шосе“: 17 пострадали, 3 жертви, версия за гонка между автомобили
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Кметът на Бургас за нападението в автобус: Стресът, който са преживели не може да се опише Кметът на Бургас за нападението в автобус: Стресът, който са преживели не може да се опише
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Йордан Терзийски: „Продължаваме промяната“ работи за разумен бюджет, който се отнася за реалните проблеми на излизането ни от свръхдефицит Йордан Терзийски: „Продължаваме промяната“ работи за разумен бюджет, който се отнася за реалните проблеми на излизането ни от свръхдефицит
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Мъж заплаши с нож кондукторка, закани се да отвлече автобус в Бургас
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Минута е деляла автобуса от пламъци: Пожарникари предотвратили...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова: Прокуратурата не трябва да...
Чете се за: 34:37 мин.
У нас
Изповед на DARA пред BBC
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ