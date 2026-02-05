Задържаха и освободиха след часове гинеколога, от чийто кабинет се появиха записи в порно сайтове

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Християна Димитрова
У нас
IP адресите със записи са локализирани в чужбина, съобщиха от прокуратурата

Освободиха гинеколога, който беше задържан в столицата след изтекли видеозаписи от кабинета му в сайтове за възрастни. Днес Софийската районна прокуратура се самосезира по случая. Наша проверка показа, че кабинетът продължава да работи, но - според разследващите - вече без видеонаблюдение.

Преди да бъде задържан арестуваният д-р Венелин Иванов обясни скандала пред медиите.

д-р Венелин Иванов, акушер-гинеколог (4 февруари 2026 г.): "Камерата беше настроена да снима само след работно време и при активация за движение. Тя е инсталирана не от мен, а от легална фирма."

И днес гинекологичният кабинет приемаше пациенти. Камерата обаче вече е свалена, увериха ни от прокуратурата. Днес те са претърсили осем адреса, включително и частни гинекологични кабинети. Иззети са компютърни и мобилни устройства.

Николай Николаев, говорител на СРП: "Към настоящия момент нямаме събрани доказателства за авторство за това конкретно деяние. Установено е, че IP адресите, от които са генерирани клиповете, както и конкретния имейл адрес, са локализирани в чужбина. Дадени са указания на разследването да се установи евентуална връзка със случаите в Бургас, има такива подозрения."

Монтираната камера не е собственост на охранителна фирма, заявиха разследващите.

Николай Николаев, говорител на СРП: "Без да разкривам материали от досъдебното производство, включително и това да има навсякъде камери, но е приобщена една. Досъдебното производство е водено за това, че от началото на годината до 4 февруари са разпространявани тези материали."

Свързахме се и с фирмата за инсталиране на видеонаблюдение, посочена на вратата. Собственикът ни увери, че камери в този обект нямат.

Венелин Цветков: "Да, в други техни обекти имаме камери, имаме договори за това, там може да се види какво е правено, кога е правено, как, какво има сложено вътре. Но не и в този лекарски кабинет. Там имаме само стикер, който оказва наличието на такива средства, а моят телефон и наименование е с чисто рекламна цел."

Монтирането на камери в гинекологичен кабинет е законово нарушение, засегната е и лекарската тайна.

Вили Костадинова, адвокат: "В случая става въпрос за лични данни, касае се за здравна информация, която е с най-висока степен на защита и не може да бъде разгласявана."

Сайтът с качените видеозаписи е блокиран. А здравните власти призоваха ако някоя жена се опасява, че е била снимана по време на преглед, да се обърне към Министерството на здравеопазването и Комисията за защита на личните данни.

