Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му са задържани за 24 часа

Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му са задържани за 24 часа, съобщиха за БНТ източници, близки до арестуваните.

В сряда Софийската районна прокуратура се самосезира след оповестена информация в медиите, касаеща видеа, разпространени в сайтове за възрастни, които били заснети в гинекологичен кабинет в столицата.

Кадрите са от 2024 година и са направени в кабинета на д-р Венелин Иванов.

Камерата е поставена в един от ъглите на кабинета, а гинекологът обясни, че устройството е монтирано с охранителна цел.

Екип на Столичната полиция извърши проверка на място в кабинета.

Софийска районна прокуратура се самосезира по случая.

И днес кабинетът работеше и приемаше пациенти. Не е ясно дали камерата е премахната. Няма информация нито от служители, нито от органите на реда.

От Софийска прокуратура съобщиха, че към момента са извършени огледи и претърсвания на осем адреса в столицата, сред които и частни гинекологични кабинети.

Иззети и приобщени са доказателства.

На един от адресите е установена камера за видеонаблюдение.

Разследването по случая продължава.