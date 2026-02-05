БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и...
Чете се за: 01:22 мин.
Време е за подаването на заявление за участие в матурите...
Чете се за: 02:32 мин.
Скандалът с изтеклите записи: Властите влязоха в 8 адреса...
Чете се за: 02:07 мин.
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 12:22 мин.
Отново е обявено частично бедствено положение в община...
Чете се за: 02:27 мин.
Първата в света трансплантация на лице: Пред БНТ говори...
Чете се за: 05:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му са задържани за 24 часа

Християна Димитрова от Християна Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Запази
интимност показ гинекологът венелин иванов съпругата задържани часа
Слушай новината

Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му са задържани за 24 часа, съобщиха за БНТ източници, близки до арестуваните.

В сряда Софийската районна прокуратура се самосезира след оповестена информация в медиите, касаеща видеа, разпространени в сайтове за възрастни, които били заснети в гинекологичен кабинет в столицата.

Кадрите са от 2024 година и са направени в кабинета на д-р Венелин Иванов.

Камерата е поставена в един от ъглите на кабинета, а гинекологът обясни, че устройството е монтирано с охранителна цел.

Екип на Столичната полиция извърши проверка на място в кабинета.

Софийска районна прокуратура се самосезира по случая.

И днес кабинетът работеше и приемаше пациенти. Не е ясно дали камерата е премахната. Няма информация нито от служители, нито от органите на реда.

От Софийска прокуратура съобщиха, че към момента са извършени огледи и претърсвания на осем адреса в столицата, сред които и частни гинекологични кабинети.

Иззети и приобщени са доказателства.

На един от адресите е установена камера за видеонаблюдение.

Разследването по случая продължава.

#Венелин Иванов #съпругата му #акушер-гинеколог

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в петък по БНТ 1 и БНТ 3
1
Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в...
СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на ужасите" Ивайло Калушев?
2
СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на ужасите"...
Божидар Божанов за случая "Петрохан": Институциите да разследват, а не да се правят на филмови критици
3
Божидар Божанов за случая "Петрохан": Институциите да...
Случаят "Петрохан": Продължава издирването на трима души, свързани с убийството
4
Случаят "Петрохан": Продължава издирването на трима души,...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
5
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Консултациите при президента за служебен премиер: Илияна Йотова се срещна с ДПС, БСП и ИТН (ОБЗОР)
6
Консултациите при президента за служебен премиер: Илияна Йотова се...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
3
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
4
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)
5
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)
Дръзка кражба в автобус на столичния градски транспорт, извършителката е заловена
6
Дръзка кражба в автобус на столичния градски транспорт,...

Още от: Сигурност и правосъдие

ВСС увеличи заплатите на магистратите и съдебните служители
ВСС увеличи заплатите на магистратите и съдебните служители
Правосъдният министър предлага законови промени, свързани с педофилията Правосъдният министър предлага законови промени, свързани с педофилията
Чете се за: 01:22 мин.
Българската следа в досиетата "Епстийн" Българската следа в досиетата "Епстийн"
Чете се за: 04:12 мин.
Сарафов за случая "Петрохан": Това е един "Тиун пийкс", който тепърва предстои да разнищим Сарафов за случая "Петрохан": Това е един "Тиун пийкс", който тепърва предстои да разнищим
Чете се за: 02:17 мин.
Разследващите в Бургас са свалили над 120 видеоклипа със заснети клиентки на салоните за красота Разследващите в Бургас са свалили над 120 видеоклипа със заснети клиентки на салоните за красота
Чете се за: 02:47 мин.
СГС решава за регистрацията на АПС до две седмици СГС решава за регистрацията на АПС до две седмици
Чете се за: 00:27 мин.

Водещи новини

Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му са задържани за 24 часа
Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая "Петрохан" Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая "Петрохан"
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Отново е обявено частично бедствено положение в община Ардино Отново е обявено частично бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Отиде си комикът Илия Цоцин Отиде си комикът Илия Цоцин
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Време е за подаването на заявление за участие в матурите след 12-и...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Първата в света трансплантация на лице: Пред БНТ говори пластичният...
Чете се за: 05:10 мин.
По света
Пак скандали в парламента за ограничаването на изборните секции в...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Има ли напредък по спорните въпроси за края на войната в Украйна?
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ