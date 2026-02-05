Между "продуктивни" и "не лесни": Докъде стигнаха тристранните преговори за Украйна?

Украйна и Русия се споразумяха за размяна на военнопленници по време на тристранните разговори в Абу Даби.

Специалният пратеник на Белия дом определи преговорите като "продуктивни".

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че "преговорите не са били лесни".

Главният преговарящ на Русия Кирил Дмитриев съобщи, че в Абу Даби е постигнат пробив. Компромис за прекратяване на огъня, обаче, засега няма.

През изминалата нощ Русия извърши масирана атака срещу Украйна.

След 5 месеца пауза Русия и Украйна си размениха военнопленници. Всяка от страните върна по 157 души. Войници, попаднали в плен още през 2022-ра.

Повечето от освободените днес украинци били пленени в битката за Мариупол.



военнопленник от Украйна: Всичко ще е наред, мамо. Всичко ще е наред.

Сред освободените руски военнопленници има трима цивилни, които били заловени в Курск.

Освободените руснаци сега се намират на територията на Беларус за медицински прегледи.

Размяната беше обявена от специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф след края на двудневните тристранни преговори в Абу Даби.

Стив Уиткоф, специален пратеник на САЩ:

„Този ​​резултат беше постигнат от мирни преговори, които бяха подробни и продуктивни. Въпреки че предстои значителна работа, стъпки като тази показват, че устойчивото дипломатическо взаимодействие дава осезаеми резултати и напредва в усилията за прекратяване на войната в Украйна.“

Засега, обаче, не е постигнат компромис, който да накара оръжията да замлъкнат.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: На преговорите са говорили за всичко. Важно е процесът да е в ход. Бихме искали по-бързи резултати, но ако следващата среща е планирана, това означава, че има шанс за продължаване на диалога, което, разбира се, силно се надяваме да доведе до края на войната.

След разговорите в Абу Даби неясна остава и съдбата на Донбас. Москва продължава да настоява да получи цялата територия. Според медийни публикации, на преговорите Русия е поставила нови изисквания - международно признаване на Донбас като руска територия. Условие, което Киев отказва да приеме.

Володимир Зеленски, президент на Украйна:

Американският президент иска да сложи край на тази война чрез компромиси. Ние подкрепихме предложенията му, но не може да има компромис по въпроса за нашия собствен суверенитет. Това е нашата земя!

С наближаване на 4-годишнина от началото на войната се очаква дипломатическите усилия да се засилят.

СтивУиткоф заяви, че през следващите седмици предстоят нови тристранни разговори.