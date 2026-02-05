БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Граждани във Варна излязоха в подкрепа на напускащите лекари от болница "Св. Анна"

от БНТ , Репортер: Даниела Цекова
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Импровизиран протест имаше и пред Здравното министерство в София

Жители на Варна се събраха в двора на болница "Св. Анна" във Варна, за да подкрепят лекарите от детската хирургия, които подадоха колективна оставка. Отделението спира работа от 1 март. Импровизиран протест имаше и пред Здравното министерство в София.

Кметът на Варна Благомир Коцев също дойде на място и съобщи, че подкрепя като гражданин хората. Общината е мажоритарен собственик и затова единственото, което може да се направи, е да се лобира пред министъра на здравеопазването, заяви той.

Отделението спира работа от 1 март. Лекари, които повече от 30 - 35 години са работили, оперирали, спасявали и бебета, и деца, не само от Варна, но и от цяла Североизточна България, ще отидат да работят в частна болница в Бургас. Спешните случаи на деца от 0 до 18 години ще бъдат поети от университетската болница "Света Марина"в Варна.

"Аз съм тук да подкрепя българските лекари, българските семейства и техните деца, да имат право на достойно заплащане лекарите, а родителите адекватна помощ от медицински специалисти на територията на Варна и областта."

"За да можем да покажем, че има общество, което ги подкрепя, има общество, което е с тях, и да не се чувстват безсилни и да не се чувстват сами."

От Сдружението на общопрактикуващите лекари коментират, че азват, че ако детската хирургия спре да работи, Варна ще плати много тежка цена. Здравният министър Силви Кирилов назначи одит, след като получи доклад, ще бъде взето решение какви ще са следващите стъпки.

