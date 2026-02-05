Планират въвеждането на единен електронен билет за пътуване

Държавата планира въвеждането на единен електронен билет за пътуване с обществен транспорт в цялата страна. Идеята е хората да могат да планират пътуването си от начало до край, независимо от броя на използваните видове транспорт.

С едно плащане ще могат да се комбинират влак, автобус, самолет и дори кораб, като разписанията ще бъдат синхронизирани за бързи и логични прекачвания. Влаковете ще бъдат гръбнакът на системата, като ще има поне 3 връзки на ден до всяко населено място.

Билетът ще е основно електронен – в телефона, но е предвидена и пластична карта.