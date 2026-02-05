Новините 05.02.2026 г.

Акценти за деня:

У НАС

Трима души са с повдигнати обвинения след удара по торент сайтове

Трима души имат повдигнати обвинения след закриването на пиратските сайтове Zamunda, Zelka и ArenaBG. Разследвани са за създаване и поддържане на платформи за разпространение на съдържание, защитено с авторско право.

Планират въвеждането на единен електронен билет за пътуване

Държавата планира въвеждането на единен електронен билет за пътуване с обществен транспорт в цялата страна. Идеята е хората да могат да планират пътуването си от начало до край, независимо от броя на използваните видове транспорт.

СВЯТ

Бурята Леонардо отне живот и принуди хиляди да напуснат домовете си

Бурята Леонардо отне живота на поне един човек и принуди хиляди да напуснат домовете си в Португалия и Испания. Силните валежи предизвикаха наводнения, заради които бяха затворени училища и отменени пътувания на влакове.

Робот изследва вулкана Етна в Италия

Учени от Висшето техническо училище в Цюрих използват четирикрак робот-куче за изследване на вулкана Етна в Италия. Роботът засича газове, показващи какво се случва под повърхността, като замества хора в опасния терен.

ЖИВОТНИ

Как с жълти стотинки може да се помогне на бездомно животно?

Фондация „Шаро – подай лапа на изоставените“ и доброволци в цялата страна събират жълти стотинки за храна и лекарства за бездомни кучета и котки. Един от пунктовете на кампанията е в Пловдив, където доброволец е превърнал магазина си за автобои в пункт за събиране.

Доберманът Пени спечели голямата награда на Уестминстърското киноложко изложение

Женският доберман Пени спечели най-голямата награда на Уестминстърското киноложко изложение – едно от най-престижните състезания за кучета в света. Над преварата събра хиляди участници от различни държави.

Рядка рисунка на Рембрандт беше продадена за почти 18 милиона долара

Sotheby's продаде рядка рисунка на Рембрандт с лъв за почти 18 милиона долара, което я прави една от най-скъпите рисунки на стари майстори. Творбата се нарича „Млад лъв в покой“, а днес са известни само 6 рисунки с лъвове от Рембрандт, като останалите 5 са в музейни колекции.

СПОРТ

Манчестър Сити ще спори с Арсенал за Купата на Лигата

Манчестър Сити и Арсенал ще играят на финала в турнира за Купата на Лигата в Англия. Сити победи Нюкасъл с 3:1 и с общ резултат 5:1 елиминира „свраките“ в полуфиналите.

Пловдив ще е домакин на исторически мач от Купа Дейвис

Пловдив ще бъде домакин на исторически мач от Купа „Дейвис“. България ще срещне Белгия в зала „Колодрума“ на 7 и 8 февруари.

Утре започват Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина

Утре е началото на 25-те Зимни олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо. Олимпийският огън се приближава до крайната си точка – стадиона „Джузепе Меаца“.

Двегодишно дете постави рекорд на Гинес по снукър

Гинес обяви два рекорда на двегодишното снукър чудо от Северна Англия Джуд Оуен. Той стана най-младото момче, поставяло рекорди в снукъра и билярда.