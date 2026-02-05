Как с жълти стотинки може да се помогне на бездомно животно?

Фондация „Шаро – подай лапа на изоставените“ и доброволци в цялата страна събират жълти стотинки за храна и лекарства за бездомни кучета и котки. Един от пунктовете на кампанията е в Пловдив, където доброволец е превърнал магазина си за автобои в пункт за събиране.

Със събраните пари фондацията, която в момента се грижи за 110 кучета и котки, ще набави нужните храна и медикаменти за животните. Хората не е нужно да сортират или броят стотинките.

Кампанията ще продължи поне и през месец февруари, когато жълтите стотинки вече няма да са в употреба.