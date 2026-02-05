БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
XXV Зимни олимпийски игри ще бъдат открити тази вечер в...
Утре започват Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина

Утре е началото на 25-те Зимни олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо. Олимпийският огън се приближава до крайната си точка – стадиона „Джузепе Меаца“.

Битките за медалите ще се проведат на 7 различни локации в Италия. Ливиньо ще приеме състезанията по ски свободен стил и сноуборд, като България ще бъде представена от 4-ма състезатели – 3-ма мъже и една жена.

В „Денят започва“ Александра Жекова коментира и пред какви предизвикателства може да се изправят родните сноубордисти.

Българската национална телевизия ще излъчи на живо церемонията по откриването на игрите на 6 февруари от 21:00 часа. Преди това от 19:00 е предаването „Днес на игрите“, което може да гледате по БНТ 1 и БНТ 3.

