Рядка рисунка на Рембрандт беше продадена за почти 18 милиона долара

Sotheby's продаде рядка рисунка на Рембрандт с лъв за почти 18 милиона долара, което я прави една от най-скъпите рисунки на стари майстори. Творбата се нарича „Млад лъв в покой“, а днес са известни само 6 рисунки с лъвове от Рембрандт, като останалите 5 са в музейни колекции.

Художникът е бил около 30-годишен, когато е създал творбата, като по това време вече е бил утвърден художник в Амстердам. Средствата от продажбата ще бъдат дарени на „Пантера“ – организация за опазване на дивите котки.

Рембрандт е виден представител на барока и Златната епоха в холандското изкуство.