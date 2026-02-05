Случаят "Петрохан": Продължава издирването на собственика Ивайло Калушев

Историята около тройното убийство край Петрохан става все по-заплетена. "По света и у нас" разполага със сигнал, подаден от бабата и дядото на 8-годишно момче, което е било изпратено от родителите си да живее при "рейнджърите" в хижа "Петрохан".

Вътрешният министър разпореди проверка във всички главни и областни дирекции за получени сигнали, които са свързани с казуса с бившата хижа и работата по тях от 2022 г. до момента. Социалният министър също разпореди на Агенцията за закрила на детето и социалните служби да се провери дейността по случая.

Продължава издирването на Ивайло Калушев. Днес неофициално стана ясно, че се издирва и 15-годишно момче, което е в неизвестност, и се твърди, че е било в бившата хижа "Петрохан". Пред разследващите родителите на детето са заявили, че знаят къде е то, но няма да кажат местонахождението му.

Сигналът за друго 8-годишно дете е подаден от неговите баба и дядо в средата на юни 2024 г. до Агенцията за закрила на детето, с копия до МВР, ДАНС и прокуратурата. 4 дни по-късно, след разговор с майката на момчето, която е и дъщеря на подателите на сигнала, бабата и дядото са оттеглили този сигнал и с това работата по него е приключила. Твърди се, че майката на 8-годишното момче е била силно раздразнена от действията на нейните родители и подаването на този сигнал е породил сериозен семеен конфликт. От сигнала става ясно, че с пълномощно, подписано от двамата родители, 8-годишното момче е пътувало до Тибет с Ивайло Калушев. От Държавната агенция за закрила на детето съобщиха за "По света и у нас", че проверката, която са извършили по този сигнал не е установила риск за детето.

Инспекторатът на МВР ще трябва да провери действията на Националната полиция, ГДБОП, "Гранична полиция", СДВР и всички областни дирекции за работат им по сигнали, свързани със сдружението, нарекро себе си "Национална агенция за контрол на защитените територии". В "Още от деня" доц. Милен Иванов, бивш заместник-ректор на Академията на МВР, коментира, че ако има нарушения, те не могат да бъдат прикрити.

доц. Милен Иванов, бивш зам.-ректор на Академията на МВР: "От тази проверка може би е събрана информация. Ако оперативните органи са преценили, че има данни са престъпление, те са били длъжни да уведомят прокуратурата. Ако прокуратурата е получила данни за престъпление, тя или е образувала досъдебно производство, или е отказала да образува поради липса на престъпление. Има вариант да отработите сигнал за престъпление като административна преписка, но тогава вече на тази проверка ще излезе всичко това и някой ще трябва да даде обяснение."



Един от сигналите, работата по който ще се проверява, е подаден на 13 юни 2024 г. В него бабата и дядото на 8-годишно момче пишат, че през есента на 2023 г. внукът им е отписан от държавното училище и е данен от родителите си да живее при "рейнджърите" в хижа "Петрохан". В сигнала се описват последващи срещи на бабата и дядото с техния внук, в които детето било променено, не проявавало типичните емоции от контакта с тях. Двамата твърдят още, че детето е в риск.

От Агенцията за закрила на детето съобщиха за "По света и у нас", че такъв сигнал до тях е постъпил, но бил оттеглен от вносителите 4 дни по-късно. Проверките, които са извършили, не са остановили основателност на сигнала и съответно риск за дете.

доц. Милен Иванов, бивш зам.-ректор на Академията на МВР: "В цялата тази история срещаме поредица от сигнали, които после се оттеглят. Това не е първият, имаше още два такива. Когато има сигнал, който касае административно нарушение, този, който го е заявил, може да го оттегли, да каже обърках се, не съм засегнат и т.н. Но ако в сигнала има информация за престъпление, няма как да се оттегли. Държавата е длъжна да реагира при всеки един сигнал и да изясни обстоятелствата, които са свързани с този сигнал."

Според наши източници по този сигнал са искани сведения от родителите на 8 годишното момче и те са заявили, че детето им доброволно и с тяхно съгласие се обучава в базите на т.н. "рейнджъри" в Петрохан и с. Кости. ПСН научи, че, след убийството на тримата мъже в хижа "Петрохан" при огледа е намерено оръжие 22 калибър.

доц. Милен Иванов, бивш зам-ректор на Академията на МВР: "Това е странно оръжие, когато си взимате оръжие за самозащита в гората. То е абсолютно нефункционално в горски масиви. Куршумът е лек, оловен, смачква се в дървета. Хора, които са в гористо-планинска местност, не биха избрали такова оръжие. Но пък ако трябва да имате други намерения, това е най-подходящото оръжие. Тази организация има хора в нея, единият от тях дори сега се издирва, които 10 години са живели в Мексико. Мексико е особена държава, така че съвсем нормално е той да има някакъв опит, свързан с реално използване на оръжие."

Опитни криминалисти казват, че връзката с Мексико не трябва да се подценява и заради данните, че през последните четири-пет години именно мексиканци постепенно поемат контрола върху пътя на кокаина през Балканите.