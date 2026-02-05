Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев

Мистериозна фондация е финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев в Мексико. През 2013 г. тя финансира подводни гмуркания на неговия екип, а няколко години по-късно подпомага дейността му и у нас. Преди да напусне България Калушев се е подвизавал у нас и като будистки учител. Заминаването си описал като ново начало с най-близките си "ученици".

Cleardeep оказва ключова роля в кариерното развитие на Калушев по време на престоя му в Мексико. Тя се оказва негов основен спонсор. Фондацията осигурявала ресурсите, докато българинът и неговият екип работили на терен в екстремни условия.

Опитът ни да научим повече за Cleardeep остана без особен резултат. В интернет пространството липсва каквато и да било информация. Името е споменато единствено на сайта на Спелео Клуб "Е.А. Мартел", който вече не е активен. От оскъдната информация става ясно, че през 2013 г. Калушев сформира екип, с който трябва да картографира на най-дългата подводна пещера в света с един единствен вход.

Според източници на БНТ с помощта на фондацията Калушев успява да закупи специализирана база за изследвания в Мексико, включваща помещения за екипа и компресорна станция за пълнене на бутилки. По неофициална информация между 2013 г. и 2018 г. са финансирани над 2600 изследователски гмуркания. Въпреки че точните суми не са публични, проектът за картографиране е изисквал активи за стотици хиляди долари.

През 2020 г. въпросната фондация помага на Калушев и в България. Този път за изследване на мащабна пещерна система у нас, наречена условно "система М". Преди да замине за Мексико Калушев се появява в публичното пространство през 2010 г. Той се оказва един от героите при спасителната операция в най-дългата пещера у нас "Духлата". Тогава седем души, сред които и три деца, са блокирани вътре повече от 48 часа заради придошли подземни реки. Калушев се откроява като един от ключовите спасители.

Ивайло Калушев (2010 г.): "Аз го извадих малкия. - Къде ги намерихте? Там, където очаквахме. Доста навътре в пещерата. Всичко е наред, но беше много трудно. Не, не съм герой. Само спасител."

Калушев обаче има и друго амплоа. Това на духовен учител. БНТ разполага с негова двучасова лекция, заснета на 1 октомври 2011 г. Темата е озаглавена "Пътят на медитацията в Старата школа на Тибетския будизъм".

Ивайло Калушев (9 ноември 2011 г.): "В будизма учителят е нещо, което седи там, за да ни удари шамар в момента, в който ние се самозабравим, а ние се самозабравяме постоянно. Ако махнем физическия шамар и оставим един астрален шамар нещата стават много хлъзгави."

От записа става ясно, че Калушев участва тогава в духовна организация.

Ивайло Калушев (9 ноември 2011 г.): "Ако някой иска да поддържа връзка с нас, през сайта става лесно, през форума. Отвън може да си вземете картичка с адреса. Ако нещо може да помогнем, докато ни има, ще го направим. Колко ще ни не е ясно."

За духовния път на Калушев намираме информация и в интернет форум. Описан е като харизматичен, привличащ лесно хора, склонен към култове към личността. Напуска България с най-близките си "ученици", търсейки ново начало.

"Даже си спомням имаше един потребител от темата, който членувал навремето в тяхната организация и Калушев искал пари и "дарения". Та въпросният човек казваше, че дал не помня колко десетки хиляди левове (говорим преди 20 години) и накрая го игнорирали, събрали панаира и заминали за Мексико. И колко ли още като него е имало."

Така малко след това идеята за комуна в джунглите на Мексико прераснала в клуб за гмуркане.