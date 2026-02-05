БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Стотици жалби в ЕВН за завишени сметки за ток, в КЕВР - нито една

Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Всяка жалба ще бъде разгледана индивидуално, при нарушения - санкции

Над 400 жалби са постъпили до момента в клиентските центрове на ЕВН – електроразпределителното дружество за Южна България, като по-голямата част от тях са за завишени сметки за ток.

В същото време, в КЕВР няма постъпила нито една жалба. От регулатора обещаха, че проверките, които вече започнаха, ще бъдат напълно независими, а при установени нарушения, ще бъдат налагани и нужните санкции.

И призоваха гражданите, недоволни от сметките си за ток, да направят справка за консумираната от тях електроенергия със съпоставим период, а не само с фактурата от предходния месец.

Подобно на стотици абонати, Георги Димитров е неприятно изненадан от януарската си сметка за ток.

Георги Димитров: Месец декември сметката ми беше 185 лв., а в януари аз платих 185 евро, което означава двойно. Първоначално така се шокирах и викам, бе единият лев дали стана едно евро, сметката стана в евро, но реално отидох и подадох заявление за преразглеждане.

При справката станало ясно, че отчетените киловати са реално изразходени. А сметката е дори по-ниска от миналия януари.

Направиха ми справка и нямам никакво ощетяващо ме обстоятелство. Дори миналия януари за сведение спрямо този, в миналия януари съм платил с около 10 евро повече.

При проверките експертите на КЕВР също ще правят сравнение на издадените фактури в реално съпоставими периоди.

Пламен Младеновски - председател на КЕВР: Ще проверяваме фактурите по съпоставим период, периодите според температурите са напълно съпоставими. Следващото нещо, което ще проверяваме, е правилно ли са отчетени цените. Не на последно място ще проверяваме и начина, по който са превалутирани сметките.

От ЕВН обясниха, че ще съдействат на регулатора и приемат проверките като възможност да докажат, че фактурите, които издават, не могат да бъдат манипулирани.

Петър Костадинов – говорител: Процесът на отчитане е изцяло компютъризиран, няма човешка намеса, всичко е гарантирано с различни защити и можем да гарантираме, че каквото е потребил клиентът, това е отчетено и това е фактурирано. Три дена с минусови температури могат да повлияят с проценти в разлика на фактурата като човек ще продължи всеки ден на включва 1 и съща печка.

Всяка постъпила жалба в дружеството ще се разглежда индивидуално и до седмица титулярът на партидата ще получи отговор по нея, уверяват още от дружеството.

До края на месеца те очакват броят на жалбите да надхвърли 600.

#ЕВН #сметки за ток #КЕВР

