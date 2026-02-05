БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от...
Чете се за: 05:05 мин.
Депутатите приеха окончателно промените в Изборния кодекс
Чете се за: 04:12 мин.
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с...
Чете се за: 03:25 мин.
Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и...
Чете се за: 01:35 мин.
Време е за подаването на заявление за участие в матурите...
Чете се за: 02:32 мин.
Скандалът с изтеклите записи: Властите влязоха в 8 адреса...
Чете се за: 02:07 мин.
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 12:22 мин.
Отново е обявено частично бедствено положение в община...
Чете се за: 02:27 мин.
Първата в света трансплантация на лице: Пред БНТ говори...
Чете се за: 05:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Депутатите приеха окончателно промените в Изборния кодекс

Милена Кирова от Милена Кирова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Запази

Секциите в държавите извън ЕС и извън дипломатическите ни мисии се ограничават до 20, гласува НС 

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

След повече от 10 часа депутатите приеха окончателно промените в Изборния кодекс. Така секциите в държавите извън ЕС и извън дипломатическите ни мисии се ограничават до 20. Дебатът днес беше съсредоточен върху това ограничават ли се правата на българите зад граница.

Като покушение срещу правата на българите извън ЕС - така ПП-ДБ определиха предложението на "Възраждане" за ограничаване на секциите.

Надежда Йорданова, депутат от ПГ на ПП-ДБ: "Прави се немотивирано в резултат на тъмни политически сделки с единствена цел - да се накажат онези български граждани, които в предходните избори не са подкрепили ДПС-НН и които са оттеглили подкрепата си от ИТН."

Според БСП няма как държавата да финансира вота на хората, които живеят в чужбина и не плащат данъци в България.

Драгомир Стойнев, председател на ПГ на "БСП - Обединена левица": "Като ние ще даваме пари на някого, който по никакъв начин няма нищо общо с родината си, освен някакъв паспорт, а понякога дори не знае и майчиния си език, то тогава дайте да накараме всички зад граница да финансират изборите и ще им отваряме секции, където пожелаят."

Мартин Димитров, депутат от ПГ на ПП-ДБ: "Българите в чужбина изпращат огромни количества средства в България."

АПС изтъкнаха, че се създават бариери пред избирателите. "Възраждане" им опонираха.

Цончо Ганев, депутат от ПГ на "Възраждане": "37 години ДПС разчита на едни жертви в България, каквито са хората, които ви подкрепят, защото бяха принудени, купени, смазани, пребити, и едни хора в Турция, които дори не знаят български."

Севим Али, депутат от ПГ на АПС: "Националистите от "Възраждане" изпълняват една политическа поръчка и знам кой седи зад тази политическа поръчка. Не е само партия ГЕРБ. Вашият председател и вашият лидер Пеевски. Точно това изпълнявате в момента."

Тошко Йорданов, председател на ПГ на ИТН: "Просто можеше да се изгласуваш сканиращите машини, които просто щяха да унищожат купения вот. Просто ПП-ДБ просто го предложиха същия закон, но просто забравиха, че са го предложили."

Има кворум, няма кворум, почивка и отново. Все пак дебатът продължи с фокус: българите зад граница.

Христо Расташки, депутат от ПГ на МЕЧ: "Те са избягали благодарение на 15-годишното управление на Борисов, което ги е докарало до икономически колапс."

Юлиана Матеева, депутат от ПГ на "Величие": "Ставаме свидетели как ще се приеме противоконституционен текст."

Асен Василев се закани да говори 80 минути. Речено - сторено. За 81 минути прочете секция по секция партия по партия резултатите от последния вот във Великобритания и САЩ.

Асен Василев, председател на ПП: "Всеки един град, който изчетох, има български граждани, чието право на глас имате намерение да отнемете."

Цвета Рангелова, депутат от ПГ на "Възраждане": "Никой никого от нищо не лишава, господин Василев."

Александър Иванов, депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС: "Трябваше да бъде прекъснат и порицан."

По примера на ПП-ДБ и "Възраждане" четоха 27 минути резултати секция по секция, но от Турция.

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

При гласуването беше прието предложениетоза ограничение на 20 секции. Отхвърлено беше искането на АПС секциите да са 70, както и на ГЕРБ да бъдат 30. По време на дебата се чуха и предупреждения за сезиране на Конституционния съд.

# Народно събрание #изборни секции #промени в Изборния кодекс #Изборен кодекс

Последвайте ни

ТОП 24

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая "Петрохан"
2
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...
Слави Трифонов за случая "Петрохан": Мафията убива така
3
Слави Трифонов за случая "Петрохан": Мафията убива така
Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в петък по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в...
Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му са задържани за 24 часа
5
Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му...
Божидар Божанов за случая "Петрохан": Институциите да разследват, а не да се правят на филмови критици
6
Божидар Божанов за случая "Петрохан": Институциите да...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
3
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая "Петрохан"
6
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...

Още от: Политика

Депутатите трябва да решат дали да удължат действащия в момента бюджет
Депутатите трябва да решат дали да удължат действащия в момента бюджет
Рая Назарян: Имаме амбицията да приключи присъединителния процес към ОИСР в рамките на 2026 г. Рая Назарян: Имаме амбицията да приключи присъединителния процес към ОИСР в рамките на 2026 г.
Чете се за: 04:17 мин.
Иван Таков: Няма вътрешни битки в БСП, повярвайте ми! Иван Таков: Няма вътрешни битки в БСП, повярвайте ми!
Чете се за: 03:55 мин.
Депутатите гласуват промените в Изборния кодекс Депутатите гласуват промените в Изборния кодекс
Чете се за: 06:05 мин.
Членството в ОИСР е следващата голяма икономическа и политическа задача, заяви премиерът в оставка Росен Желязков Членството в ОИСР е следващата голяма икономическа и политическа задача, заяви премиерът в оставка Росен Желязков
Чете се за: 03:00 мин.
Слави Трифонов за случая "Петрохан": Мафията убива така Слави Трифонов за случая "Петрохан": Мафията убива така
42759
Чете се за: 03:45 мин.

Водещи новини

Случаят "Петрохан": Продължава издирването на собственика Ивайло Калушев
Случаят "Петрохан": Продължава издирването на собственика...
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Стотици жалби в ЕВН за завишени сметки за ток, в КЕВР - нито една Стотици жалби в ЕВН за завишени сметки за ток, в КЕВР - нито една
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Депутатите приеха окончателно промените в Изборния кодекс Депутатите приеха окончателно промените в Изборния кодекс
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
След изтеклите записи в Бургас: Прокуратурата поиска пълна проверка...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
САЩ и Русия са близо до споразумение за спазване на положенията в...
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Между "продуктивни" и "не лесни": Докъде...
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Възстановяват короната на императрица Евгения, изпусната от...
Чете се за: 02:42 мин.
Още
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ