След повече от 10 часа депутатите приеха окончателно промените в Изборния кодекс. Така секциите в държавите извън ЕС и извън дипломатическите ни мисии се ограничават до 20. Дебатът днес беше съсредоточен върху това ограничават ли се правата на българите зад граница.

Като покушение срещу правата на българите извън ЕС - така ПП-ДБ определиха предложението на "Възраждане" за ограничаване на секциите.

Надежда Йорданова, депутат от ПГ на ПП-ДБ: "Прави се немотивирано в резултат на тъмни политически сделки с единствена цел - да се накажат онези български граждани, които в предходните избори не са подкрепили ДПС-НН и които са оттеглили подкрепата си от ИТН."

Според БСП няма как държавата да финансира вота на хората, които живеят в чужбина и не плащат данъци в България.

Драгомир Стойнев, председател на ПГ на "БСП - Обединена левица": "Като ние ще даваме пари на някого, който по никакъв начин няма нищо общо с родината си, освен някакъв паспорт, а понякога дори не знае и майчиния си език, то тогава дайте да накараме всички зад граница да финансират изборите и ще им отваряме секции, където пожелаят."

Мартин Димитров, депутат от ПГ на ПП-ДБ: "Българите в чужбина изпращат огромни количества средства в България."

АПС изтъкнаха, че се създават бариери пред избирателите. "Възраждане" им опонираха.

Цончо Ганев, депутат от ПГ на "Възраждане": "37 години ДПС разчита на едни жертви в България, каквито са хората, които ви подкрепят, защото бяха принудени, купени, смазани, пребити, и едни хора в Турция, които дори не знаят български." Севим Али, депутат от ПГ на АПС: "Националистите от "Възраждане" изпълняват една политическа поръчка и знам кой седи зад тази политическа поръчка. Не е само партия ГЕРБ. Вашият председател и вашият лидер Пеевски. Точно това изпълнявате в момента."

Тошко Йорданов, председател на ПГ на ИТН: "Просто можеше да се изгласуваш сканиращите машини, които просто щяха да унищожат купения вот. Просто ПП-ДБ просто го предложиха същия закон, но просто забравиха, че са го предложили."

Има кворум, няма кворум, почивка и отново. Все пак дебатът продължи с фокус: българите зад граница.

Христо Расташки, депутат от ПГ на МЕЧ: "Те са избягали благодарение на 15-годишното управление на Борисов, което ги е докарало до икономически колапс." Юлиана Матеева, депутат от ПГ на "Величие": "Ставаме свидетели как ще се приеме противоконституционен текст."

Асен Василев се закани да говори 80 минути. Речено - сторено. За 81 минути прочете секция по секция партия по партия резултатите от последния вот във Великобритания и САЩ.

Асен Василев, председател на ПП: "Всеки един град, който изчетох, има български граждани, чието право на глас имате намерение да отнемете."

Цвета Рангелова, депутат от ПГ на "Възраждане": "Никой никого от нищо не лишава, господин Василев." Александър Иванов, депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС: "Трябваше да бъде прекъснат и порицан."

По примера на ПП-ДБ и "Възраждане" четоха 27 минути резултати секция по секция, но от Турция.

При гласуването беше прието предложениетоза ограничение на 20 секции. Отхвърлено беше искането на АПС секциите да са 70, както и на ГЕРБ да бъдат 30. По време на дебата се чуха и предупреждения за сезиране на Конституционния съд.