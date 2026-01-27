БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Илияна Йотова продължава срещите си за...
Чете се за: 01:07 мин.
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и...
Чете се за: 02:57 мин.
Рая Назарян след срещата си с президента Илияна Йотова:...
Чете се за: 02:37 мин.
Частично бедствено положение в шест села в Община Ардино
Чете се за: 00:32 мин.
Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична...
Чете се за: 03:25 мин.

Българите в историята на зимните олимпийски игри

Чете се за: 04:05 мин.
Спорт
Най-големият успех за страната ни до момента е златото в биатлона на Екатерина Дафовска в Нагано 1998. През 2006-а в Торино Евгения Раданова печели сребро на 500 м и става единствената българка с три медала от зимни олимпийски игри, след като в Солт Лейк Сити 2002 е завоювала вече сребро в спринта и бронз на 1500 м.

февруари денят екатерина дафовска стъпи олимпийския връх
Първият успех на България на зимни олимпийски игри датира от 1956 година в италианския курорт Кортина, благодарение на скиора алпиец Георги Димитров. Той се класира 18-ти в спускането, 34-ти в гигантския слалом и 13-ти в слалома. Тези постижения му отреждат 6-то място в тройната комбинация, която тогава се зачита само за световно първенство. Успехът на Димитров е приет като сензация, а малка България намира място сред скиорските нации.

Първите точки от олимпийска надпревара печелят състезателките по ски-бягане. В Инсбрук през 1964-а щафетата ни 3 по 5 км в състав Роза Димова, Надежда Василева и Кръстана Стоева се класира на престижното 5-то място.

Ски-бягането поставя началото и на българската колекция от медали от зимни олимпийски игри. В Лейк Плесид 1980 Иван Лебанов реализира големия си талант и се окичва с бронзов медал. В 30-километровото бягане той е изпреварен само от съветските скиори Николай Земятов и Василий Рочев. По това време Петър Попангелов вече си извоювал място сред елита на олимпийските ски. Той два пъти се класира 6-ти в слалома в Лейк Плесид и Сараево.

С включването на дамите в олимпийската надпревара в биатлона шансовете на страната ни за спечелване на отличие неимуверно нарастват. При първото им участие през 1992-а българките са на крачка от медалите. В спринта на 7,5 км Надежда Алексиева остава 4-та. Същата позиция заема и щафетата на 3,7 км в състав Силвана Благоева, Надежда Алексиева и Ива Шкодрева. Една грешка в последната стрелба разделя Надежда Алексиева от сребърния медал на 15 км и тя остава 5-та.

6 години по-късно в Нагано биатлонистката Екатерина Дафоска става първата българка покорила белия Олимп. На 15 км Дафовска печели златния медал. Павлина Филипова остава само на 2 десети от бронзовата позиция.

В Солт Лейк Сити през 2002 година България за първи път взима повече от един медал от зимни игри.

Две отличия под знака на 5-те преплетени кръга печели Евгения Раданова. Най-добрата европейка в шорттрека се окичва с бронз на 1500 м, а в коронната си дисциплина 500 м печели сребро. Раданова заема 6-ти места и на 1000 м и с щафетата на 3000 заедно с Анна Кръстева, Даниела Влаева и Марина Георгиева.

Три позиции в шестицата за биатлонистките ни. При защитата на титлата си на 15 км Катя Дафовска е пета, щафетата ни в състав Павлина Филипова, Ирина Никулчина, Ива Карагьозова и Екатерина Дафовска е четвърта, а в преследването Никулчина постига най-големия успех в кариерата си – бронзов медал.

През 2006-а в Торино Евгения Раданова доказва, че е изключителен спортист. Тя отново успява да се пребори за олимпийско отличие – сребро на 500 м, добавя и шесто място на 1500 м. Така Раданова става единствената българка с три медала от зимни олимпийски игри.

Също в Торино пето място в танцовите двойки на фигурното пързаляне достигат Албена Денкова и Максим Стависки. Александра Жекова се класира за два последователни олимпийски финала в сноуборд кроса. Тя е пета в Сочи 2014- и шеста в Пьонгчанг четири години по-късно.

Вижте материала във видеото!

#Милано/Кортина 2026

