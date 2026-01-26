С какво Игрите в Милано/Кортина се отличават от останалите досега и какво ще се случи за първи път

Съвместната кандидатура на Милано и Кортина д'Ампецо за домакин на зимните Олимпийски игри през 2026-а е избрана на 134-та сесия на МОК в Лозана на 24 юни 2019 година. Съперник е Швеция с градовете Стокхолм и Оре.

Италия приема за четвърти път най-големия спортен форум, като домакинството на зимни игри е трето. За първи път в олимпийската история официално ще бъде нарушено едно от изначалните правила на модерните игри – домакинът да бъде един.

Милано приема ледените спортове, Кортина д'Ампецо – снежните. И още един дебют – това ще са първите игри от мандата на новоизбрания президент на МОК Кърсти Ковантри. Освен, че ще бъдат открити от първата жена президент, те ще имат най-много жени участнички - 47%.

87 национални олимпийски комитета са класирали до сега свои представители. Спортисти от Русия и Беларус ще участват под неутрален флаг. Ще бъдат раздадени 116 комплекта медали в 16 дисциплини.

Кортина д'Ампецо е олимпийски домакин през 1956 година. Някои от съоръженията, построени тогава, отново ще приемат олимпийски състезания. Новопостроен е стадионът за хокей на лед - 16-хилядната мултифункционална зала в миланския квартал "Санта Джулия".

Емблематичният стадион "Сан Сиро" се превръща в сцена за спектакъла на откриването. А за закриването е избрана внушителната "Арена ди Верона".

Олимпийският огън за игрите на 25-та зимна Олимпиада беше запален на 26 ноември 2025 година в Древна Олимпия. Щафетата завършва на 6 февруари по време на церемонията по откриването в Милано.

На територията на Италия щафетата преминава 110 провинции. Има 60 спирки, продължава 63 дни и изминава 12 хиляди километра.

Вижте историята във видеото!