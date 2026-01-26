БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
Президентът Илияна Йотова започва срещите си по...
Учениците във Варна се връщат в клас, отмениха грипната...
Трагедия: Две малки момиченца загинаха при пожар във...
Русе прие международен турнир по стрелба с лък

от БНТ
A+ A-
Спорт
Участваха над 130 състезатели.

Дунавски стрели
Русе събра над 130 състезатели от страната и чужбина за международния турнир по стрелба с лък на закрито „Дунавски стрели“. Участваха представители на всички възрастови групи и стилове от олимпийски рекърв до традиционен лък. Освен спортно събитие, турнирът има и ключова роля да провери готовността на града за домакинството на Европейски форум това лято.

Иван Банчев стреля с лък вече близо 15 години. Първият успех на състезателния терен се оказва решаващ и го мотивира да продължи напред. През миналата година той печели златен медал в дисциплината рекърв при мъжете на европейското първенство на закрито в Самсун, Турция.

„Всичко отнема време, трябва много търпение, тренировки, години труд. Следващото нещо, на което ме научи, това е дисциплината. Това сутрин да ставаш рано да тренираш“, каза Банчев пред БНТ.

Турнирът „Дунавски стрели“ е четвъртото състезание от държавния календар за тази година в зала. Надпреварата е важен етап от подготовката преди европейското първенство, което ще се проведе следващия месец в Пловдив.

Подробности вижте във видеото!

#Дунавски стрели

