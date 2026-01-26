Русия, Украйна и САЩ пак сядат на преговорната маса в Абу Даби

Русия обяви, че ще участва в следващия кръг от тристранни преговори за Украйна, който се очаква да се проведе в края на седмицата в Абу Даби. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков определи първия етап от разговорите като "конструктивни". Той обаче подчерта, че териториалните въпроси, които са включени в така наречената "формула от Анкъридж", продължават да имат фундаментално значение за Москва.

Кремъл подчертава, че формулата е част от договореностите, които са постигнали президентите на Русия и Съединените щати през август в Аляска.

Москва продължава да настоява Украйна да предаде Донбас. След разговорите в Абу Даби украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че украинците няма да се откажат от териториалната цялост на страната си.