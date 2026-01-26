БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
Чете се за: 00:30 мин.
Президентът Илияна Йотова започва срещите си по...
Чете се за: 00:22 мин.
Учениците във Варна се връщат в клас, отмениха грипната...
Чете се за: 00:30 мин.
Трагедия: Две малки момиченца загинаха при пожар във...
Чете се за: 00:55 мин.

Русия, Украйна и САЩ пак сядат на преговорната маса в Абу Даби

Биляна Бонева
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Москва продължава да настоява Украйна да предаде Донбас

съдбата донбас основният препъникамък преговорите русия украйна сащ абу даби
Русия обяви, че ще участва в следващия кръг от тристранни преговори за Украйна, който се очаква да се проведе в края на седмицата в Абу Даби. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков определи първия етап от разговорите като "конструктивни". Той обаче подчерта, че териториалните въпроси, които са включени в така наречената "формула от Анкъридж", продължават да имат фундаментално значение за Москва.

Кремъл подчертава, че формулата е част от договореностите, които са постигнали президентите на Русия и Съединените щати през август в Аляска.

Москва продължава да настоява Украйна да предаде Донбас. След разговорите в Абу Даби украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че украинците няма да се откажат от териториалната цялост на страната си.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Ние се бием за нашата страна, за това, което е наше. Ние не се бием за територията на друга държава. И това са две напълно различни фундаментални позиции, на Украйна и на Русия. И американците се опитват да постигнат компромис."

