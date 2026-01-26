Жълт код: Дъжд, сняг и виелици във вторник

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 02:47 мин.
След жълтия код за поледици в западните и централните части от Дунавска равнина в часовете преди обяд, в следобедните часове е в сила предупреждение за значителни валежи от дъжд в Югозападна България и особено в Рило-Родопската област. В областите Смолян и Кърджали е обявен оранжев код за количества около 60 литра на кв метър. В Източна България и по северните склонове на планините ще духа умерен и силен вятър от юг-югоизток. Ще бъде топло за края на януари, с максимални температури – между 9° и 14°, по-ниски в Северозападна България – от 2° до 7°.

През нощта в по-голямата част от страната ще продължи да духа временно силен вятър от юг-югоизток, а валежи от дъжд ще обхванат и Източна България. По-значителни количества се очакват отново в крайните южни райони, където ще са придружени и от гръмотевици. От северозапад ще прониква по-студен въздух и в планинските райони в Западна България дъждът ще премине в сняг, ще се образува и тънка снежна покривка.

Утре във все повече райони в югозападната половина от страната дъждът ще премине в сняг и ще се образува нова снежна покривка. В Горнотракийската низина и Източна България валежите ще са от дъжд. Вятърът почти навсякъде, най-късно по Черноморието, ще ориентира от северозапад, умерен и силен. Максималните температури ще са между 3° и 11°, в София – около 4°. Вечерта от запад валежите ще отслабват, на места временно и ще спират.

В планините ще продължи да духа силен и бурен вятър от юг-югозапад. Ще бъде с валежи, като границата между сняг и дъжд ще се спусне до около 1200 метра. Значителни количества ще има в Западна Стара планина и масивите в Югозападна България, а по проходите там ще има условия за виелици и навявания.

През нощта срещу сряда вятърът ще отслабне, облачността ще намалее и минималните температури съществено ще се понижат. Преди обяд ще има и слънчеви часове, но след обяд ще започне бързо увеличение на облачността, първо над Западна България и през нощта срещу четвъртък отново ще завали дъжд, над 1000 метра - сняг. В четвъртък и петък ще бъде с почти повсеместни валежи от дъжд и сняг. В събота ще вали главно в Южна България. Ще започне ново застудяване.

#времето #жълт код за валежи #прогноза за времето #новини в Метрото

